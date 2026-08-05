Fire-akslet gardintrailer med hæve- og skydetag er nedbygget

Onsdag 5. august 2026 kl: 08:39

Om den nye nedbyggede fire-akslede gardintrailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Kantrammen er opsvejet i UNP 160-profiler

Cyklistværn i begge sider

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med hæve-/sænkeventil. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende

Gardin-opbygning:

400 mm manuelt hævetag i begge sider

Skydetag med 90 procent åbning monteret på kraftige forbukkede alu-vanger

Manuelt forbredning ved bagstolperne

Gardiner med ekstra længde, der indvendig lukkes med velcro i en længde på 600 mm

Plader på støtteben

2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood imellem

Bunden, der er er TÜV-godkend til 9.000 kg, er udført i 38 mm hårdttræsplanker

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder

12 tons surringsringe i kantskinne

3 x 6 par kæpstok huller inklusiv kæpstokke og magasin





Den nye XL-godkendte gardintrailer, der har en totalhøjde på 4.030 mm og en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Vindelsbæk Transport A/S har blandt andet specialiseret sig i specialtransporter for vindmølleindustrien, certificerede tank- og kølebiler til kørsel af både mejeri- og slagteriprodukter, entreprenørkørsel af grus og asfalt, samt kornprodukter og kranopgaver.





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