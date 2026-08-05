Fire-akslet gardintrailer med hæve- og skydetag er nedbygget
Onsdag 5. august 2026 kl: 08:39Af: Redaktionen
Vindelsbæk Transport A/S, der har hjemsted lidt uden for Rødkærsbro sydøst for Viborg, har fået leveret en ny fire-akslet og nedbygget Kel-Berg gardintrailer fra Lastas i Hedensted
Om den nye nedbyggede fire-akslede gardintrailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Kantrammen er opsvejet i UNP 160-profiler
- Cyklistværn i begge sider
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser med hæve-/sænkeventil. Første aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende
Gardin-opbygning:
- 400 mm manuelt hævetag i begge sider
- Skydetag med 90 procent åbning monteret på kraftige forbukkede alu-vanger
- Manuelt forbredning ved bagstolperne
- Gardiner med ekstra længde, der indvendig lukkes med velcro i en længde på 600 mm
- Plader på støtteben
- 2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood imellem
- Bunden, der er er TÜV-godkend til 9.000 kg, er udført i 38 mm hårdttræsplanker
- 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 24 brædder
- 12 tons surringsringe i kantskinne
- 3 x 6 par kæpstok huller inklusiv kæpstokke og magasin
Den nye XL-godkendte gardintrailer, der har en totalhøjde på 4.030 mm og en tilladt totalvægt på 48.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Vindelsbæk Transport A/S har blandt andet specialiseret sig i specialtransporter for vindmølleindustrien, certificerede tank- og kølebiler til kørsel af både mejeri- og slagteriprodukter, entreprenørkørsel af grus og asfalt, samt kornprodukter og kranopgaver.
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