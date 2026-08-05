Esbjerg-vognmand fik 10 på en varm sommerdag
Onsdag 5. august 2026 kl: 08:25Af: Redaktionen
(Foto: Scania Danmark A/S)
Esbjerg Gods fik fredag 26. juni - en af sommerens varme dage - leveret 10 nye tre-akslede Scania 460 R-trækkere med styrbar bogie ud af en samlet ordre på 20. De øvrige 10 biler leveres løbende hen over året og frem mod næste sommer
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Det er første gang, Esbjerg Gods investerer i biler med styrbar bogie, som er et valg, der er truffet med fokus på forbedret manøvredygtighed i hverdagen.
Alle 10 biler er leveret med Scania Premium Driver+ pakke, der blandt andet omfatter sorte lædersæder, rat i sort læder og træ og ventilation og varme i førersædet.
De 10 nye Scania til Esbjerg Gods er registreret i VECTO-klasse 3.
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