Esbjerg-vognmand fik 10 på en varm sommerdag

Onsdag 5. august 2026 kl: 08:25

(Foto: Scania Danmark A/S)

Af: Redaktionen (Foto: Scania Danmark A/S)

Det er første gang, Esbjerg Gods investerer i biler med styrbar bogie, som er et valg, der er truffet med fokus på forbedret manøvredygtighed i hverdagen.









Alle 10 biler er leveret med Scania Premium Driver+ pakke, der blandt andet omfatter sorte lædersæder, rat i sort læder og træ og ventilation og varme i førersædet.









De 10 nye Scania til Esbjerg Gods er registreret i VECTO-klasse 3.

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