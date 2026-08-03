Asfaltarbejde spærrer flere til- og frakørsler på Motorvej E45 ved Aarhus
Mandag 3. august 2026 kl: 08:50Af: Redaktionen
Mellem søndag 2. og fredag 21. august lægger Vejdirektoratet asfalt ud ved Motorvejskryds Aarhus N. Arbejdet betyder blandt andet, at frakørslerne i sydgående retning er spærret, mens trafikken på motorvejen fortsat kan passere i smalle spor og med lavere hastighed
Arbejdet, der begyndte søndag 2. august, omfatter udlægning af asfaltslidlag og etablering af striber i sydgående retning på E45 nord for motorvejskrydset samt på de berørte frakørsler, som vil være spærret i hele perioden.
Trafikken på selve motorvejen opretholdes med smalle spor og lavere hastighed.
Derudover skal der udlægges slidlag på den vestgående side af Aarhusvej, hvilket betyder en mindre omkørsel for trafikanter, der skal ud på E45-motorvejen.
Trafikale konsekvenser:
- Frem til fredag 21. august klokken 05.30 er følgende til- og frakørsler spærret:
- Frakørsel 46 Hinnerup i sydgående retning mod Hinnerup/Lisbjerg. Trafikanter kan følge skiltningen via Motorvejskryds Aarhus V
- Frakørsel i sydgående retning mod Skejby/Grenaa. Trafikanter kan følge skiltningen via Motorvejskryds Aarhus V
- Tilkørsel fra Aarhusvej i vestgående retning mod Aalborg og Kolding. Trafikanter kan følge skiltningen via industriområdet ved Beta, Sigma og Alfa
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