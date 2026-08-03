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Vognmand har trukket maskintrailer med dobbelt udtræk til Fredericia

Mandag 3. august 2026 kl: 09:16
Af: Redaktionen

Vognmand har trukket maskintrailer med dobbelt udtræk til Fredericia

Lastas i Hedensted har her i sommer leveret en ny tre-akslet Faymonville maskintrailer med dobbelt udtræk til vognmandsvirksomheden P. Fournaise A/S, der har hjemsted i Fredericia

Om den nye Faymonville maskintrailer:

Chassis-opbygning:
  • Centralvange i opsvejst højstyrkestål
  • Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning
  • Bund udført i 38 mm planker lagt på langs med stål-dørkplader over akslerne
  • 1 par 10 tons surringsringe på repos
  • 8 par 10 tons surringsringe på lad
  • 6 par kæpstokkehuller på lad
  • Forbredningsplanker
  • Dobbelt udtræk på henholdsvis 4.840 mm og 6.650 mm
  • Tre 12-tons aksler med tromlebremser, hvor første aksel er medløbene. Anden og tredie aksel er hydraulisk styrede
Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


P. Fournaise A/S blev etableret af Niels Fournaise i 1897, som en af de første vognmandsforretninger i Danmark. Virksomheden er fortsat ejet af Fournaise-familien og drives i dag af femte generation. P. Fournaise A/S beskæftiger omkring 70 medarbejdere og har en flåde på omkring 50 specialiserede køretøjer. P. Fournaise A/S partner i Miljø Logistik A/S, som tilbyder landsdækkende affalds- og genanvendelsesløsninger.



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