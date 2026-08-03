Vognmand har trukket maskintrailer med dobbelt udtræk til Fredericia

Mandag 3. august 2026 kl: 09:16

Om den nye Faymonville maskintrailer:





Chassis-opbygning:

Centralvange i opsvejst højstyrkestål

Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning

Bund udført i 38 mm planker lagt på langs med stål-dørkplader over akslerne

1 par 10 tons surringsringe på repos

8 par 10 tons surringsringe på lad

6 par kæpstokkehuller på lad

Forbredningsplanker

Dobbelt udtræk på henholdsvis 4.840 mm og 6.650 mm

Tre 12-tons aksler med tromlebremser, hvor første aksel er medløbene. Anden og tredie aksel er hydraulisk styrede

Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









P. Fournaise A/S blev etableret af Niels Fournaise i 1897, som en af de første vognmandsforretninger i Danmark. Virksomheden er fortsat ejet af Fournaise-familien og drives i dag af femte generation. P. Fournaise A/S beskæftiger omkring 70 medarbejdere og har en flåde på omkring 50 specialiserede køretøjer. P. Fournaise A/S partner i Miljø Logistik A/S, som tilbyder landsdækkende affalds- og genanvendelsesløsninger.

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