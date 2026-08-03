Vognmand har trukket maskintrailer med dobbelt udtræk til Fredericia
Mandag 3. august 2026 kl: 09:16Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har her i sommer leveret en ny tre-akslet Faymonville maskintrailer med dobbelt udtræk til vognmandsvirksomheden P. Fournaise A/S, der har hjemsted i Fredericia
Om den nye Faymonville maskintrailer:
Chassis-opbygning:
- Centralvange i opsvejst højstyrkestål
- Kraftigt chassis, der er egnet til tung belastning
- Bund udført i 38 mm planker lagt på langs med stål-dørkplader over akslerne
- 1 par 10 tons surringsringe på repos
- 8 par 10 tons surringsringe på lad
- 6 par kæpstokkehuller på lad
- Forbredningsplanker
- Dobbelt udtræk på henholdsvis 4.840 mm og 6.650 mm
- Tre 12-tons aksler med tromlebremser, hvor første aksel er medløbene. Anden og tredie aksel er hydraulisk styrede
Den nye maskintrailer med udtræk er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
P. Fournaise A/S blev etableret af Niels Fournaise i 1897, som en af de første vognmandsforretninger i Danmark. Virksomheden er fortsat ejet af Fournaise-familien og drives i dag af femte generation. P. Fournaise A/S beskæftiger omkring 70 medarbejdere og har en flåde på omkring 50 specialiserede køretøjer. P. Fournaise A/S partner i Miljø Logistik A/S, som tilbyder landsdækkende affalds- og genanvendelsesløsninger.
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