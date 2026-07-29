Optaget på de maritime uddannelser er 17 procent højere end i 2022

Onsdag 29. juli 2026 kl: 09:19

De endelige optagelsestal for 2026 viser, at 942 studerende er blevet optaget på en af de fem uddannelsesinstitutioner, der tilbyder en videregående uddannelse inden for det maritime. Det er en stigning svarende til fire procent sammenlignet med sidste år.









Siden 2022 er optaget steget med 17 procent. Hos Danske Rederier fremhæver man, at udviklingen er et signal om, at stadig flere unge får øjnene op for de muligheder, en maritim uddannelse giver.









- Det er en rigtig glædelig udvikling. Der er brug for dygtige mennesker i hele Det Blå Danmark, og det er meget positivt, at flere unge år efter år vælger en maritim uddannelse. Det vidner om, at de maritime uddannelser fortsat er attraktive for unge, der ønsker en karriere med ansvar, avanceret teknologi og internationale muligheder, siger Anne Panknin Kristensen, der er underdirektør for kompetencecenteret i Danske Rederier.









Et stigende optag er ifølge Danske Rederier et direkte signal om fremtidig adgang til mere kvalificeret arbejdskraft for branchens medlemsrederier, som i årevis har peget på mangel på maritimt personale som en central udfordring.









- Flere optagne er en vigtig milepæl, men den egentlige succes måles først, når de studerende gennemfører deres uddannelse og kommer ud i maritime job. Derfor skal vi fortsat styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, rederier og myndigheder, så de studerende oplever attraktive uddannelser, gode praktikforløb og tydelige karriereveje. Det er sådan, vi sikrer fremtidens maritime kompetencer, siger Anne Panknin Kristensen.









Hos Danske Rederier peger man på, at Det Blå Danmark er blandt Danmarks vigtigste eksporterhverv og beskæftiger over 100.000 mennesker direkte og indirekte. Samtidig stiller den grønne omstilling, digitalisering og nye teknologier stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.









Institution 2022 2023 2024 2025 2026 Udv. 25-26 Udv. 22-26 Andel 2026 Aarhus Maskinmesterskole 265 259 255 273 303 11 % 14 % 32 % Teknika 209 239 208 229 230 0 % 10 % 24 % MARTEC 103 121 137 131 156 19 % 51 % 17 % SIMAC 140 150 150 159 152 -4 % 9 % 16 % Fredericia Maskinmesterskole 86 91 87 115 101 -12 % 17 % 11 % I alt 803 860 837 907 942 4 % 17 % 100 %

(Kilde: Danske Rederier på basis af tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (2026).





Aarhus Maskinmesterskole er den største af de fem institutioner og tegner sig for 32 procent af det samlede maritime optag i 2026. Aarhus Maskinmesterskole og MARTEC fortsætter den positive udvikling, mens Teknika ligger stort set stabilt i forhold til sidste år, og SIMAC og Fredericia Maskinmesterskole oplever et mindre fald i årets optag, men ligger fortsat over niveauet fra 2022.









År Optag Udvikling år til år 2022 803 – 2023 860 7 % 2024 837 -3 % 2025 907 8 % 2026 942 4 %

(Kilde: Danske Rederier på basis af tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (2026).













Fakta:

Samlet optag på maritime videregående uddannelser i 2026: 942

Udvikling siden 2025: +35 studerende (+4 procent)

Udvikling siden 2022: +139 studerende (+17 procent)

Det samlede optag på de videregående uddannelser faldt med 2 procent i 2026

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