Optaget på de maritime uddannelser er 17 procent højere end i 2022
Onsdag 29. juli 2026 kl: 09:19Af: Redaktionen
Mens det samlede optag på de videregående uddannelser i Danmark er faldet med to procent, har de maritime uddannelser optaget flere studerende
De endelige optagelsestal for 2026 viser, at 942 studerende er blevet optaget på en af de fem uddannelsesinstitutioner, der tilbyder en videregående uddannelse inden for det maritime. Det er en stigning svarende til fire procent sammenlignet med sidste år.
Siden 2022 er optaget steget med 17 procent. Hos Danske Rederier fremhæver man, at udviklingen er et signal om, at stadig flere unge får øjnene op for de muligheder, en maritim uddannelse giver.
- Det er en rigtig glædelig udvikling. Der er brug for dygtige mennesker i hele Det Blå Danmark, og det er meget positivt, at flere unge år efter år vælger en maritim uddannelse. Det vidner om, at de maritime uddannelser fortsat er attraktive for unge, der ønsker en karriere med ansvar, avanceret teknologi og internationale muligheder, siger Anne Panknin Kristensen, der er underdirektør for kompetencecenteret i Danske Rederier.
Et stigende optag er ifølge Danske Rederier et direkte signal om fremtidig adgang til mere kvalificeret arbejdskraft for branchens medlemsrederier, som i årevis har peget på mangel på maritimt personale som en central udfordring.
- Flere optagne er en vigtig milepæl, men den egentlige succes måles først, når de studerende gennemfører deres uddannelse og kommer ud i maritime job. Derfor skal vi fortsat styrke samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, rederier og myndigheder, så de studerende oplever attraktive uddannelser, gode praktikforløb og tydelige karriereveje. Det er sådan, vi sikrer fremtidens maritime kompetencer, siger Anne Panknin Kristensen.
Hos Danske Rederier peger man på, at Det Blå Danmark er blandt Danmarks vigtigste eksporterhverv og beskæftiger over 100.000 mennesker direkte og indirekte. Samtidig stiller den grønne omstilling, digitalisering og nye teknologier stadig større krav til medarbejdernes kompetencer.
Institution
2022
2023
2024
2025
2026
Udv. 25-26
Udv. 22-26
Andel 2026
Aarhus Maskinmesterskole
265
259
255
273
303
11 %
14 %
32 %
Teknika
209
239
208
229
230
0 %
10 %
24 %
MARTEC
103
121
137
131
156
19 %
51 %
17 %
SIMAC
140
150
150
159
152
-4 %
9 %
16 %
Fredericia Maskinmesterskole
86
91
87
115
101
-12 %
17 %
11 %
I alt
803
860
837
907
942
4 %
17 %
100 %
(Kilde: Danske Rederier på basis af tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (2026).
Aarhus Maskinmesterskole er den største af de fem institutioner og tegner sig for 32 procent af det samlede maritime optag i 2026. Aarhus Maskinmesterskole og MARTEC fortsætter den positive udvikling, mens Teknika ligger stort set stabilt i forhold til sidste år, og SIMAC og Fredericia Maskinmesterskole oplever et mindre fald i årets optag, men ligger fortsat over niveauet fra 2022.
År
Optag
Udvikling år til år
2022
803
–
2023
860
7 %
2024
837
-3 %
2025
907
8 %
2026
942
4 %
(Kilde: Danske Rederier på basis af tal fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (2026).
Fakta:
- Samlet optag på maritime videregående uddannelser i 2026: 942
- Udvikling siden 2025: +35 studerende (+4 procent)
- Udvikling siden 2022: +139 studerende (+17 procent)
- Det samlede optag på de videregående uddannelser faldt med 2 procent i 2026
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Optaget på de maritime uddannelser er 17 procent højere end i 2022
- Færgerederi anker afgørelse fra Konkurrencerådet
- 45-årig færge har sejlet sin sidste tur
- Årets andet kvartal havde en positiv indtjeningvækst
- Hollandsk rederi øger samarbejde om brintdrift
- Rederikoncern noterede fremgang i fragten i juni
- Politiet etablerer midlertidigt militært område i Køge
- Dansk entreprenør skal ombygge kaj i Hamburg
- Flere har søgt ind på maritime uddannelser
- Dansk konsortium skal bygge nye fartøjer til Søværnet
- Skibsfarten skal ikke være kanal og skydeskive for narkosmugling
- Nye regler mod narkosmugling:
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!