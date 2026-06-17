Fyns østligste erhvervshavn skal udvides

Onsdag 17. juni 2026 kl: 11:56

Det er øget aktivitet på Nyborg Havn, der har skabt behov for mere plads. Her forventer ADP A/S øgede mængder af fast bulk - eksempelvis sten, sand, grus og skærver.









- Nyborg Havn ligger direkte ud til den internationale sejlrute i Storebælt og er en attraktiv indgangsport for blandt andet import af råstoffer. Det afspejler sig i den øgede aktivitet inden for fast bulk, hvor vi forventer en fordobling i 2026 sammenlignet med 2025, siger Rune D. Rasmussen, der er administrerende direktør i ADP A/S.









- For at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel er der behov for en kapacitetsudvidelse, og vi har derfor sat gang i en proces med en miljøkonsekvensrapport, som skal sikre, at en udvidelse sker ansvarligt, siger han videre.









ADP har fremsendt et afgrænsningsnotat til Nyborg Kommune, der er myndighed på land, og Trafikstyrelsen, der varetager myndighedsrollen på vandet. Begge myndigheder skal nu bidrage med input til afgrænsningsnotatet, så den kommende miljøkonsekvensvurdering undersøger de rette ting forud for selve havneudvidelsen.









Når afgrænsningsnotatet er endeligt, sender ADP opgaven i udbud og forventer at have valgt en rådgiver, der kan påbegynde miljøkonsekvensvurderingen ultimo 2026.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.