Chauffør i taxi blev sigtet for at krænke kvindelig passager
Mandag 22. juni 2026 kl: 13:49Af: Redaktionen
Omkring klokken halv to natten til søndag kontaktede en 21-årig kvinde politiet på Midt- og Vestsjælland og fortalte, at hun i en taxi mellem Vipperød og Holbæk var blevet befølt af chaufføren
Kvinden blev afhørt og undersøgt for mulige spor. Efterforskningen i sagen førte frem til en 41-årig mand i Holbæk, der blev afhørt. Han nægtede sig skyldig og afviste, at han havde været chauffør i taxien.
Midt- og Vestsjællands Politi oplyser videre, at manden blev sigtet for voldtægt og at politiet fortsætter efterforskningen af sagen.
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