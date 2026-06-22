Chauffør i taxi blev sigtet for at krænke kvindelig passager

Mandag 22. juni 2026 kl: 13:49

Kvinden blev afhørt og undersøgt for mulige spor. Efterforskningen i sagen førte frem til en 41-årig mand i Holbæk, der blev afhørt. Han nægtede sig skyldig og afviste, at han havde været chauffør i taxien.









Midt- og Vestsjællands Politi oplyser videre, at manden blev sigtet for voldtægt og at politiet fortsætter efterforskningen af sagen.

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