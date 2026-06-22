FÆRDSELSSTYRELSEN TIL CHAUFFØRER, DER KUN KØRER EN GANG I MELLEM:
Færdselsstyrelsen oplyser at man kan bruge en aktivitetserklæring til tilbageregistreringer, der er umulige eller meget byrdefulde, for at overholde køre- og hviletidsreglerne. Det gælder specielt for chauffører, der kun kører en gang i mellem - eksempelvis hvis man kører som vikar eller ved bestemte lejligheder
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Brug en aktivitetserklæring til tilbageregistrering af takografdata
Mandag 22. juni 2026 kl: 13:33Af: Redaktionen
Færdselsstyrelsen oplyser at man kan bruge en aktivitetserklæring til tilbageregistreringer, der er umulige eller meget byrdefulde, for at overholde køre- og hviletidsreglerne. Det gælder specielt for chauffører, der kun kører en gang i mellem - eksempelvis hvis man kører som vikar eller ved bestemte lejligheder
Færdselsstyrelsen fremhæver, at når man som chauffør skal overholde køre- og hviletidsreglerne, har man pligt til at tilbageregistrere i takografen og på det personlige førerkort, hvad man har lavet siden sidste kørsel, hvor køre- og hviletidsreglerne også skulle overholdes, inden man starter ens næste kørsel.
Ifølge Færdselsstyrelsen er der ikke nogen grænse for, hvor langt tilbage i tiden man som chauffør er forpligtet til at tilbageregistrere - heller ikke selvom man kun kører en gang imellem - eksempelvis som vikar eller ved bestemte lejligheder.
Der kan være tilfælde, hvor tilbageregistrering er umuligt eller meget byrdefuldt. I nogle takografer er det eksempelvis ikke muligt at tilbageregistrere, mens tilbageregistrering i andre tilfælde er teknisk set muligt, men vil tage uforholdsmæssig lang tid. Det kan for eksempel være, hvis man har haft andet arbejde i længere tid inden kørsel.
I ovenstående tilfælde anbefaler Færdselsstyrelsen derfor, at man som chauffør benytter en aktivitetserklæring.
Interesserede kan læse mere om brugen af aktivitetserklæringen her:
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
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