Brug en aktivitetserklæring til tilbageregistrering af takografdata

FÆRDSELSSTYRELSEN TIL CHAUFFØRER, DER KUN KØRER EN GANG I MELLEM:

Mandag 22. juni 2026 kl: 13:33

Færdselsstyrelsen fremhæver, at når man som chauffør skal overholde køre- og hviletidsreglerne, har man pligt til at tilbageregistrere i takografen og på det personlige førerkort, hvad man har lavet siden sidste kørsel, hvor køre- og hviletidsreglerne også skulle overholdes, inden man starter ens næste kørsel.









Ifølge Færdselsstyrelsen er der ikke nogen grænse for, hvor langt tilbage i tiden man som chauffør er forpligtet til at tilbageregistrere - heller ikke selvom man kun kører en gang imellem - eksempelvis som vikar eller ved bestemte lejligheder.









Der kan være tilfælde, hvor tilbageregistrering er umuligt eller meget byrdefuldt. I nogle takografer er det eksempelvis ikke muligt at tilbageregistrere, mens tilbageregistrering i andre tilfælde er teknisk set muligt, men vil tage uforholdsmæssig lang tid. Det kan for eksempel være, hvis man har haft andet arbejde i længere tid inden kørsel.









I ovenstående tilfælde anbefaler Færdselsstyrelsen derfor, at man som chauffør benytter en aktivitetserklæring.









her: Interesserede kan læse mere om brugen af aktivitetserklæringen













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