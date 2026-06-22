Olie udgør over halvdelen af energiforbruget i 17 brancher

ANALYSE:

Mandag 22. juni 2026 kl: 12:35

- Der er nogle brancher, hvor de i høj grad krydser fingre for, at den nye aftale mellem USA og Iran holder, så Hormuz-strædet er og forbliver åbent for skibstrafik, siger Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.









Hun peger på, at i 17 ud af 69 brancher udgør olie over halvdelen af energiforbruget, hvilket gør virksomheden i disse brancher særligt sårbare, når prisen på olie ændrer sig i opadgående retning.









Omvendt er man i industrien relativt godt rustet, da man her i høj grad har omstillet sig og baserer sit energiforbrug på el, som i Danmark i vid udstrækning kommer fra vindmøller, solceller og kraftværker, der kører på biobrændsel.









I en periode har priserne på olie ligget omkring 40 procent højere end før USA og Israels angreb på Iran.









Hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd peger man på, at især skibs- og luftfarten er sårbar, fordi branchernes energiforbrug næsten udelukkende er baseret på olie. Også bygge- og anlægsbranchen, fiskeri og skovbrug er hårdt eksponeret.









Omvendt står store dele af industrien og forsyningsvirksomhederne stærkere, fordi en større del af deres energiforbrug er baseret på el. Det gør dem mere robuste, når oliepriserne stiger.









Ifølge analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ligger 2 af de 17 brancher, hvor olie fylder mere end halvdelen af energiforbruget, i industrien.









- Danske industrivirksomheder baserer en meget stor del af deres energiforbrug på el. De har omstillet sig. Derfor stod de relativt godt rustet i den situation, hvor Trump og Israel angreb Iran, der svarede igen ved at lamme en stor del af verdens olieeksport, siger Sofie Holme Andersen og fortsætter:









- Det understreger, at investeringer i grøn omstilling kan ses på bundlinjen og øger forsyningssikkerheden.









Hovedkonklusioner i analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd:

Olie- og gaspriserne er som følge af Iran-krigen steget betydeligt og har i en periode ligget cirka 40 procent højere end før krigen. Senest er olieprisen faldet, men er fortsat højere end før krigen. Elpriserne har ikke ændret sig som følge af krigen

Højere oliepriser rammer alle brancher, men enkelte brancher er særligt eksponeret over for udsving i oliepriserne. Det gælder særligt skibs- og luftfart. De var således de brancher med det største energiforbrug i 2023, og forbruget bestod næsten udelukkende af olie. Også i bygge- og anlægsbranchen og i fiskeriet og skovbruget udgør olie mellem 87 procent og 93 procent af energiforbruget

I 17 ud af 69 brancher udgør olie mere end halvdelen af energiforbruget

Naturgas, der generelt udgør en mindre del af energiforbruget, overstiger 10 procent i ni brancher

Forsyningsvirksomhederne og dele af industrien baserer i højere grad deres energiforbrug på el. Dermed er industrien ved at omstille sig, hvilket giver en konkurrencefordel, når priserne på fossile brændsler stiger

(Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)









her: Interesserede kan læse analysen fra Arbejdernes Erhvervsråd









Forskellige branchers afhængighed af olie: Branche Olie Naturgas El Andet Skibsfart 100,0 pct. 0,0 pct. 0,0 pct. 0,0 pct. Luftfart 99,9 pct. 0,0 pct. 0,0 pct. 0,0 pct. Fiskeri 92,9 pct. 0,0 pct. 7,0 pct. 0,1 pct. Skovbrug 90,7 pct. 0,1 pct. 6,1 pct. 3,1 pct. Bygge og anlæg 87,3 pct. 0,7 pct. 8,0 pct. 4,1 pct. Olieraffinaderier mv. 85,9 pct. 4,3 pct. 7,3 pct. 2,6 pct. Landtransport 84,5 pct. 0,8 pct. 9,4 pct. 5,3 pct. Hjælpevirksomhed til transport 76,4 pct. 1,0 pct. 16,1 pct. 6,4 pct. Boliger, ejerboliger mv. 73,8 pct. 0,0 pct. 21,6 pct. 4,6 pct. Post og kurertjeneste 69,1 pct. 3,0 pct. 5,8 pct. 22,2 pct. Reparation af husholdningsudstyr 64,5 pct. 2,6 pct. 6,7 pct. 26,3 pct. Offentlig administration mv. 59,5 pct. 3,9 pct. 15,9 pct. 20,7 pct. Rengøring og anden operationel service 58,9 pct. 3,2 pct. 5,2 pct. 32,7 pct. Reparation og installation af maskiner og udstyr 52,4 pct. 2,9 pct. 23,8 pct. 21,0 pct. Bilhandel og -værksteder mv. 52,1 pct. 2,3 pct. 21,6 pct. 24,0 pct. Landbrug og gartneri 51,7 pct. 1,5 pct. 25,1 pct. 21,7 pct. Frisører, vaskerier og andre serviceydelser 51,4 pct. 3,9 pct. 14,3 pct. 30,4 pct. Udlejning og leasing af materiel 48,7 pct. 1,0 pct. 37,3 pct. 12,9 pct. Udlejning af erhvervsejendomme 48,3 pct. 1,2 pct. 35,5 pct. 15,0 pct. Voksenundervisning mv., markedsmæssig 48,2 pct. 3,3 pct. 17,4 pct. 31,1 pct. Boliger, husleje i lejeboliger 41,9 pct. 5,6 pct. 3,2 pct. 49,3 pct. Renovation, affaldsbehandling mv. 38,0 pct. 4,0 pct. 25,1 pct. 33,0 pct. Advokater, revisorer og virksomhedskonsulenter 33,9 pct. 6,4 pct. 29,9 pct. 29,9 pct. Engroshandel 33,5 pct. 4,2 pct. 30,1 pct. 32,2 pct. Glas- og betonindustri 30,9 pct. 12,0 pct. 17,2 pct. 39,9 pct. Ejendomsmæglere mv. 28,7 pct. 3,4 pct. 36,8 pct. 31,2 pct. Metalvareindustri 25,1 pct. 9,3 pct. 41,6 pct. 23,9 pct. Finansiel virksomhed 24,7 pct. 4,4 pct. 34,8 pct. 36,2 pct. Dyrlæger og anden videnservice 24,7 pct. 5,9 pct. 18,5 pct. 50,9 pct. Reklame- og analysebureauer 19,8 pct. 6,4 pct. 21,2 pct. 52,6 pct.





Figuren viser energiforbruget fordelt på energityper i procent i 2023 for de 30 brancher, hvor olie udgør den største andel.





(Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på basis af tal fra Danmarks Statistik, tabel ENE3H)





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