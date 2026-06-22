Olie udgør over halvdelen af energiforbruget i 17 brancher
Prisstigningerne, som USA og Israels angreb på Iran lørdag 28. februar udløste mærkbare stigninger på råolie - og dermed på diesel og benzin - da skibstrafikken gennem Hormuz-strædet blev afbrudt. En analyse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, viser, at prisstigningerne rammer dansk erhvervsliv i vidt forskelligt omfang
- Olie- og gaspriserne er som følge af Iran-krigen steget betydeligt og har i en periode ligget cirka 40 procent højere end før krigen. Senest er olieprisen faldet, men er fortsat højere end før krigen. Elpriserne har ikke ændret sig som følge af krigen
- Højere oliepriser rammer alle brancher, men enkelte brancher er særligt eksponeret over for udsving i oliepriserne. Det gælder særligt skibs- og luftfart. De var således de brancher med det største energiforbrug i 2023, og forbruget bestod næsten udelukkende af olie. Også i bygge- og anlægsbranchen og i fiskeriet og skovbruget udgør olie mellem 87 procent og 93 procent af energiforbruget
- I 17 ud af 69 brancher udgør olie mere end halvdelen af energiforbruget
- Naturgas, der generelt udgør en mindre del af energiforbruget, overstiger 10 procent i ni brancher
- Forsyningsvirksomhederne og dele af industrien baserer i højere grad deres energiforbrug på el. Dermed er industrien ved at omstille sig, hvilket giver en konkurrencefordel, når priserne på fossile brændsler stiger
Forskellige branchers afhængighed af olie:
Branche
Olie
Naturgas
El
Andet
Skibsfart
100,0 pct.
0,0 pct.
0,0 pct.
0,0 pct.
Luftfart
99,9 pct.
0,0 pct.
0,0 pct.
0,0 pct.
Fiskeri
92,9 pct.
0,0 pct.
7,0 pct.
0,1 pct.
Skovbrug
90,7 pct.
0,1 pct.
6,1 pct.
3,1 pct.
Bygge og anlæg
87,3 pct.
0,7 pct.
8,0 pct.
4,1 pct.
Olieraffinaderier mv.
85,9 pct.
4,3 pct.
7,3 pct.
2,6 pct.
Landtransport
84,5 pct.
0,8 pct.
9,4 pct.
5,3 pct.
Hjælpevirksomhed til transport
76,4 pct.
1,0 pct.
16,1 pct.
6,4 pct.
Boliger, ejerboliger mv.
73,8 pct.
0,0 pct.
21,6 pct.
4,6 pct.
Post og kurertjeneste
69,1 pct.
3,0 pct.
5,8 pct.
22,2 pct.
Reparation af husholdningsudstyr
64,5 pct.
2,6 pct.
6,7 pct.
26,3 pct.
Offentlig administration mv.
59,5 pct.
3,9 pct.
15,9 pct.
20,7 pct.
Rengøring og anden operationel service
58,9 pct.
3,2 pct.
5,2 pct.
32,7 pct.
Reparation og installation af maskiner og udstyr
52,4 pct.
2,9 pct.
23,8 pct.
21,0 pct.
Bilhandel og -værksteder mv.
52,1 pct.
2,3 pct.
21,6 pct.
24,0 pct.
Landbrug og gartneri
51,7 pct.
1,5 pct.
25,1 pct.
21,7 pct.
Frisører, vaskerier og andre serviceydelser
51,4 pct.
3,9 pct.
14,3 pct.
30,4 pct.
Udlejning og leasing af materiel
48,7 pct.
1,0 pct.
37,3 pct.
12,9 pct.
Udlejning af erhvervsejendomme
48,3 pct.
1,2 pct.
35,5 pct.
15,0 pct.
Voksenundervisning mv., markedsmæssig
48,2 pct.
3,3 pct.
17,4 pct.
31,1 pct.
Boliger, husleje i lejeboliger
41,9 pct.
5,6 pct.
3,2 pct.
49,3 pct.
Renovation, affaldsbehandling mv.
38,0 pct.
4,0 pct.
25,1 pct.
33,0 pct.
Advokater, revisorer og virksomhedskonsulenter
33,9 pct.
6,4 pct.
29,9 pct.
29,9 pct.
Engroshandel
33,5 pct.
4,2 pct.
30,1 pct.
32,2 pct.
Glas- og betonindustri
30,9 pct.
12,0 pct.
17,2 pct.
39,9 pct.
Ejendomsmæglere mv.
28,7 pct.
3,4 pct.
36,8 pct.
31,2 pct.
Metalvareindustri
25,1 pct.
9,3 pct.
41,6 pct.
23,9 pct.
Finansiel virksomhed
24,7 pct.
4,4 pct.
34,8 pct.
36,2 pct.
Dyrlæger og anden videnservice
24,7 pct.
5,9 pct.
18,5 pct.
50,9 pct.
Reklame- og analysebureauer
19,8 pct.
6,4 pct.
21,2 pct.
52,6 pct.
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