Kinesisk producent har vare- og lastbiler til Europa med på messe

Fredag 11. september 2026 kl: 12:58

På IAA Transportation vil JAC Motors vise sine elektriske erhvervskøretøjer, der er tilgængelige på det europæiske marked. JAC Motors vil eksempelvis have Europa-premiere på den hel-elektriske varebil, eSunray Pro.









Ud over eSunray Pro udstiller Jac Motors også de lette elektriske lastbiler N90 EV og N42 EV og den ladbare hybrid-pickup T9 PHEV.









Det er anden gang, at JAC Motors udstiller på IAA Transportation. I Hannover.





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