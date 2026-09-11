Kinesisk producent har vare- og lastbiler til Europa med på messe
Fredag 11. september 2026 kl: 12:58Af: Redaktionen
JAC Motors fra Kina er stede på IAA Transportation i Hannover fra 15. til 20. september, hvor bilfirmaet viser sin nyeste modelportefølje frem. JAC Motors importeres til blandt andet Danmark af norske RSA
På IAA Transportation vil JAC Motors vise sine elektriske erhvervskøretøjer, der er tilgængelige på det europæiske marked. JAC Motors vil eksempelvis have Europa-premiere på den hel-elektriske varebil, eSunray Pro.
Ud over eSunray Pro udstiller Jac Motors også de lette elektriske lastbiler N90 EV og N42 EV og den ladbare hybrid-pickup T9 PHEV.
Det er anden gang, at JAC Motors udstiller på IAA Transportation. I Hannover.
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