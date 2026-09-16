Flexbusselskab i Odense er taget under konkursbehandling

Onsdag 16. september 2026 kl: 10:55

LS Busser ApS, CVR-nummer 37259241, havde hjemsted på Nordbirkvej i Odense.









Advokat Per Buttenschøn, der har kontor på Hack Kampmanns Plads i Aarhus C, er udpeget som kurator.









Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.









Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 14. september.









LS Busser ApS har kørt flextrafik for FynBus, Sydtrafik og Midttrafik. Selskabet fik i slutningen af august sin driftskapital beslaglagt af politiet og mistede i samme sammenhæng kørslen for de nævnte trafikselskaber.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.