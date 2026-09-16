Flexbusselskab i Odense er taget under konkursbehandling
Onsdag 16. september 2026 kl: 10:55Af: Jesper Christensen
Skifteretten i Odense har taget LS Busser ApS, CVR-nummer 37259241, under konkursbehandling på baggrund af en begæring, som Skifteretten modtog 3. september
LS Busser ApS, CVR-nummer 37259241, havde hjemsted på Nordbirkvej i Odense.
Advokat Per Buttenschøn, der har kontor på Hack Kampmanns Plads i Aarhus C, er udpeget som kurator.
Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.
Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 14. september.
LS Busser ApS har kørt flextrafik for FynBus, Sydtrafik og Midttrafik. Selskabet fik i slutningen af august sin driftskapital beslaglagt af politiet og mistede i samme sammenhæng kørslen for de nævnte trafikselskaber.
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