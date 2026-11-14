Luftforurening tidligt i livet kan spores i lungerne helt op i ungdomsårene

STUDIE FRA KØBENHAVNS UNIVERSITET:

Lørdag 14. november 2026 kl: 01:00

Marie Pedersen står bag et nyt studie, som undersøger sammenhængen mellem luftforurening i det tidlige liv og lungefunktion de følgende år.









Luftforurening kan forårsage en bred vifte af uønskede helbredskonsekvenser såsom KOL, astma, lav fødselsvægt, kræft, hjerte-kar-sygdomme og en øget risiko for tidlig død.









Det nye studie fra Københavns Universitet, Dansk BørneAstma Center og Herlev og Gentofte Hospital, viser, at selv små forskelle i mængden af luftforurening under graviditeten og de første leveår hænger sammen med dårligere lungefunktion hos børn og unge.









- Vi fandt, at børn, der var udsat for en højere koncentration af luftforurening under deres mødres graviditet og i deres første leveår, havde en øget risiko for en lavere lungefunktion, da vi målte den ved seksårsalderen, siger Marie Pedersen og fortsætter:









- Og børnene ser heller ikke ud til at vokse fra forskellen. Højere koncentration af luftforurening var også forbundet med lettere nedsat udvikling af deres lungefunktion gennem barndommen og i ungdomsårene.









Et folkesundhedsproblem

Studiet er baseret på detaljeret data om flere hundrede gravide og deres børn indsamlet fra graviditeten og op til 18-årsalderen ved Dansk BørneAstma Center. Forskerne sammenholdt detaljerede beregninger af luftkvaliteten ved deres bopæle med gentagne målinger af børnenes lungefunktion gennem opvæksten.









I studiet havde forskerne fokus på bittesmå luftbårne partikler kaldet fine partikler og gassen kvælstofdioxid (NO2). Luftforurening, der blandt andet stammer fra forbrændingsprocesser, såsom trafik, industri og brændeovne samt landbrug.









Forskerne fandt, at selv relativt små forskelle i luftforureningen ved børnenes hjem var forbundet med små, men målbare forskelle i børnenes lunger.









Hvis et barn eksempelvis under graviditeten blev udsat for to mikrogram - 0,000.002 gram fine partikler mere pr. kubikmeter luft, så var det forbundet med knap to procent lavere lungekapacitet hos de seksårige.









- For det enkelte barn er en sådan forskel ikke mærkbar, men selv små, gennemsnitlige forskydninger kan have en stor betydning, når man ser på den samlede befolkning. Når vi samtidig kan se, at børn udsat for højere luftforurening også så ud til at udvikle deres lungefunktion langsommere op gennem barndommen, så er der en risiko for, at det er et potentielt folkesundhedsproblem, siger Marie Pedersen.









- Dette studie bidrager til den voksende evidens, der peger på, at udsættelse for luftforurening - også ved koncentrationer som er relative lave - er forbundet med uønskede helbredseffekter som lungesygdomme som astma og KOL.









Ifølge Marie Pedersen peger resultaterne på, at der fortsat kan være sundhedsgevinster at hente ved at reducere luftforureningen yderligere.









For selvom luftforureningen i Danmark er bragt ned de seneste mange år, ligger den stadig højere, end de fem mikrogram - 0,000.005 gram - fine partikler pr. kubikmeter luft, som verdenssundhedsorganisationen unden FN, WHO, anbefaler. I studiet var den årlige gennemsnitskoncentration 9,6 mikrogram fine partikler pr. kubikmeter luft. Samtidig stammer cirka 75 procent af partikelforureningen i Danmark fra udlandet.









- Luftforurening er en af de miljøfaktorer, hvor vi kender mange af kilderne og kan gøre noget. Vi har allerede forbedret luftkvaliteten mange steder, men vores resultater underbygger, at yderligere reduktioner potentielt kan være gavnlige for børns sundhed. Man kunne med fordel styrke arbejdet med at forbedre luftkvaliteten på europæisk plan, siger Marie Pedersen og tilføjer:









- Luftkvalitet, sundhed og klimaforandringer hænger tæt sammen, så mange indsatser, der sigter mod at forbedre luftkvaliteten, vil også nedsætte udledning af drivhusgasser.









Samtidig understreger hun, at studiet ikke er en grund til, at forældre skal holde børn inden døre.









- Børn skal stadig cykle, lege og være fysisk aktive. Budskabet er ikke, at familier skal være bekymrede i hverdagen, men at vi som samfund fortsat bør arbejde for renere luft.









Om studiet og begrænsninger:

Studiet er et såkaldt observationsstudie og kan derfor ikke bevise, at der er en direkte rsagssammenhæng mellem luftforurening og lungefunktion, men kan pege på statistiske sammenhænge

Studiet er baseret på data om 846 mor-barn-par fra to kohorter (COPSAC2000 og COPSAC2010) og luftforureningen ved deres bopæl

Forskere fra Aarhus Universitet har beregnet luftforureningen under graviditeten og i barndommen på deltagernes hjemadresse ved hjælp af avancerede modeller, der kombinerer målinger, trafikdata, vejrforhold og kilder til udledninger, men har ikke målt den personlige eksponering direkte. Studiet tager derfor ikke højde for den specifikke forurening indendørs, under transport, i skolen eller på arbejdspladsen

Forskerne har så vidt muligt justeret for andre faktorer såsom alder, køn, højde, indkomst, uddannelse, aktiv og passiv rygning under graviditeten, tilstedeværelsen af husdyr og indendørskilder til luftforurening

Lungefunktion blev målt med flere forskellige parametre ved seksårsalderen og gentagne gange fra tre- til 18-årsalderen. Forskerne målte blandt andet, hvor meget luft børnene kunne puste ud, og hvor stor modstand der var i deres luftveje

Forskerne sammenlignede så luftforurening under graviditeten, i børnenes første leveår og året før hver måling med børnenes lungefunktion

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift BMJ Open Respiratory Research





Om fine partikler:

Fine partikler er små luftbårne partikler, der har en diameter mindre end 2,5 mikrometer

De udgør en generel sundhedsrisiko og er blandet andet forbundet med lungesygdomme, lav fødselsvægt, lungekræft og hjerte-kar-sygdomme

Fine partikler stammer blandt andet fra brændeovne, biltrafik, landbruget, forbrænding og industrien fra både lokale og fjerntliggende kilder

75 procent af partikelforureningen i Danmark kommer fra udlandet

Vidensråd for Forebyggelse udgav i 2025 en rapport, der blandt andet kom med forslag til indsatser mod luftforurening, herunder fine partikler, på overstatsligt, statsligt og kommunalt niveau

(Kilde: Miljøstyrelsen og Marie Pedersen)

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