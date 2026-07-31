Højesteret har taget stilling til bødeudmåling for overtrædelse af godskørselsloven med videre

Fredag 31. juli 2026 kl: 09:11

Dommen i Højesteret lød på 450.000 kroner.









Bøden for overtrædelsen af udleveringspligten efter takograf- og køre- og hviletidsforordningerne skulle som udgangspunkt fastsættes efter antallet af diagramark eller datafiler, der ikke var udleveret.









For Højesteret angik sagen, hvorvidt vognmanden med rette var fundet skyldig i sagens forhold 12 samt bødefastsættelsen. Højesteret fandt vognmanden skyldig i forhold 12 ved som registreret bruger af seks lastbiler at have undladt på Færdselsstyrelsens anmodning at udlevere diagramarkene eller datafilerne for fem lastbiler i en periode på 20 dage og for én lastbil i en periode på 17 dage.









Om straffen for overtrædelse af godskørselsloven tiltrådte Højesteret, at bøden skulle fastsættes til 105.000 kr.









Ved bødeudmålingen for overtrædelse af udleveringspligten fastslog Højesteret, at der ved fastsættelse af bødens størrelse lægges vægt på antallet af diagramark eller datafiler, der ikke var udleveret. I sagen var der tale om 117 tilfælde af manglende udlevering af diagramark eller datafiler, hvorfor bøden som udgangspunkt skulle fastsættes til 702.000 kroner. Men da bøden imidlertid ikke stod i rimeligt forhold til overtrædelsen, nedsatte Højesteret bøden til omkring det halve.









Højesteret fastsatte herefter den samlede bøde til 450.000 kr. Landsrettens dom blev med den ændring stadfæstet.









Landsretten havde i april 2025 idømt en samlet bøde på 141.000 kroner, mens Retten i Roskilde i januar 2023 havde idømt vognmanden en bøde på 700.000 kroner og hans selskab en bøde på 357.000 kroner.









Advokatfirmaet Njord Law Firm skriver i en kommentar til dommen følgende:









"Dommen tydeliggør, at ensartede takografovertrædelser ikke kan sanktioneres som flere selvstændige forhold. Det betyder imidlertid ikke, at et stort antal manglende udleveringer skal behandles på samme måde som én enkelt mangel. Omfanget kan fortsat få afgørende betydning for størrelsen af den ene samlede bøde.





For transportvirksomheder er dommen en påmindelse om, at manglende efterlevelse af myndighedernes krav om udlevering af takografdata kan få betydelige økonomiske konsekvenser. Samtidig viser dommen, at absolut kumulation ikke automatisk fører til den endelige bøde. Retten skal altid foretage en konkret vurdering af, om bøden står i rimeligt forhold til overtrædelsens karakter og omfang.





I sager med mange forhold eller høje samlede bødekrav er der derfor grund til nøje at vurdere både overtrædelsernes klassifikation og den konkrete bødeudmåling".









Interesserede kan læse dommene fra Retten i Roskilde, Østre Landsret og Højesteret her:

























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