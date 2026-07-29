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Vietnamesisk taxiselskab med egne elbiler kører ind i Danmark

Onsdag 29. juli 2026 kl: 08:38
Af: Jesper Christensen

Taxiselskabet Green SM - Green and Smart Mobility - der har hovedsæde i Vietnam og opererer i flere lande i Asien, er på vej til København. I løbet af juni har den vietnamesiske bilproducent, VinFast, ifølge Bilstatistik.dk fået indregistrerer 560 elektriske personbiler, som Green SM skal benytte til at tilbyde taxi-service i København

Green SM er i øjeblikket i gang med at rekruttere og uddanne chauffører, der skal kører i bilerne og betjene de kunder, der ønsker at kører med selskabets tyrkisgrønne elektriske VinFast-biler.


Green SM er et selskabet under vietnamesiske Vingroup, der også omfatter bilproducenten VinFast. VinFast producerer eksempelvis også elektriske busser.


Den vietnamesiske milliardær, Phạm Nhật Vượng, ejer langt hovedparten af Vingroup.



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