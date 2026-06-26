Vognmand i Himmerland hentede tre-akslet city asfalt tip-trailer I Østjylland
Fredag 26. juni 2026 kl: 12:50Af: Redaktionen
Lastas i Hedensed har fornyligt leveret en ny tre-akslet Kel-Berg city asfalt tiptrailer til HTL Service, der har hjemsted i Aalestrup i det nordvestlige Himmerland. Den nye city asfalt tiptrailer er blandt andet leveret med automatisk Fliptop Slider-rullepresenning
Om den nye tre-akslede Kel-Berg city asfalt tip-trailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Chassis i stål QE690
- Cyklistværn i begge sider
- Rustfri værktøjskasse i højre side
- 60 liter tank til sprøjtemidler monteret foran akslerne i venstre side inklusiv spiralslange med sprøjte
- Stigebeslag på venstre side inklusiv en tre meter stige
- Kost- og skovlbeslag i venstre side
- Alcoa Dura-Bright alu-fælge inklusiv kromhætter på hjulbolte
- Tre ni-tions luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er tvangstyret
Kasse-opbygning:
- Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke
- Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) - dog kun i 5 mm gods forrest - og beklædt med 4 mm Hardox-450 bundplade i fuld længde
- Bagklappen er i 40 mm kraftige og tophængte alu-profiler
- Kassen er isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade
Traileren, der har en tilladt totalvægt på 45.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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