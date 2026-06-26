Vognmand i Himmerland hentede tre-akslet city asfalt tip-trailer I Østjylland

Fredag 26. juni 2026 kl: 12:50

Om den nye tre-akslede Kel-Berg city asfalt tip-trailer:

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Chassis i stål QE690

Cyklistværn i begge sider

Rustfri værktøjskasse i højre side

60 liter tank til sprøjtemidler monteret foran akslerne i venstre side inklusiv spiralslange med sprøjte

Stigebeslag på venstre side inklusiv en tre meter stige

Kost- og skovlbeslag i venstre side

Alcoa Dura-Bright alu-fælge inklusiv kromhætter på hjulbolte

Tre ni-tions luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er tvangstyret





Kasse-opbygning:

Sider fremstillet i 7 mm valset special alu-plade med ekstra slidstykke

Bunden er forstærket med en ekstra 7 mm plade (i alt 14 mm gods) - dog kun i 5 mm gods forrest - og beklædt med 4 mm Hardox-450 bundplade i fuld længde

Bagklappen er i 40 mm kraftige og tophængte alu-profiler

Kassen er isoleret med 100 mm isolering og beklædt med en blank og rustfri stålplade





Traileren, der har en tilladt totalvægt på 45.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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