Vognmandsorganisation roser nye regler

NYT CIRKULÆRE OM VEJAFGIFSBØDER:

Torsdag 25. juni 2026 kl: 15:43

Vognmandsorganisationen DTL roser de mere retfærdige takster, der fremgår af cirkulæret, der beskriver en ny, gradueret model, der skal sikre mere proportionale sanktioner.









- Det er en vigtig forbedring, at bøderne nu bliver mere nuancerede. Det giver en mere rimelig behandling af vognmænd, der begår mindre fejl, samtidig med at der fortsat slås hårdt ned på snyd, siger administrerende direktør i DTL, Erik Østergaard.









Ordningen har været suspenderet siden 18. december sidste efter beslutning fra daværende transportminister Thomas Danielsen (V) - dog ikke i sager om bevidst snyd.









Erik Østergaard efterlyser derfor, at der bliver gjort op med de mange og store bøder, der blev udstedt i en lind strøm frem til suspensionen.









- Ministerens suspension var jo en reel anerkendelse af, at de bøder, som blev udstedt i næsten et år, var helt ude af proportioner. Det skal man have gjort op med, og man bliver nødt til at gennemgå de sager for at skabe retfærdighed, siger Erik Østergaard.









Seks timers grænse bliver afgørende

DTL peger på, at den nye model blandt andet betyder, at mindre alvorlige overtrædelser fremover kan udløse bøder på 2.000 kroner. Det gælder eksempelvis, hvis der er købt en gyldig rutebillet til strækningen, men tidsperioden ligger inden for kontroltidspunktet med plus/minus 6 timer. Det gælder også, hvis køretøjet har en aktiv betalingsaftale, og der er registreret kørsel tæt på kontroltidspunktet inden for 6 timer.









Færdselsstyrelsen kan efter en konkret vurdering undlade at udstede et administrativt bødeforelæg, eller annullere en allerede udstedt bøde under nærmere beskrevne omstændigheder efter indsigelse.









Større eller systematiske overtrædelser vil fortsat blive mødt med højere bøder, og her bliver reglen om timer helt afgørende. Bøderne kan her stige op til 9.000 kroner alt efter en konkret vurdering hos Færdselsstyrelsen.









- Jeg synes, at de nye regler lægger op til et mere balanceret system, der både understøtter korrekt betaling og styrker retssikkerheden i branchen. Samtidig kan vi kun håbe på, at de tekniske vanskeligheder med boksene efterhånden er blevet afhjulpet, og at Færdselsstyrelsen agerer mere fleksibelt i deres håndhævelse. Men vi skal ikke glemme de mange, der er blevet uretfærdigt behandlet, siger Erik Østergaard.









her: Interesserede kan se det nye cirkulære

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.