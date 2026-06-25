Nyt cirkulære lægger nye retningslinjer for vejafgifsbøder

VEJAFGIFT FOR LASTBILER:

Torsdag 25. juni 2026 kl: 13:32

Cirkulæret gør op med den hidtidige praktis med samme bøde uanset overtrædelsens karakter.





Interesserede kan finde cirkulæret her:

















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