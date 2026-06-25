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VEJAFGIFT FOR LASTBILER:

Nyt cirkulære lægger nye retningslinjer for vejafgifsbøder

Torsdag 25. juni 2026 kl: 13:32
Af: Jesper Christensen

Transportministeren har udsendt et nyt cirkulære om bøder for manglende betaling af den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift for lastbiler. Cirkulæret, der er sendt til Færdselsstyrelsen, tager højde for det EU-retlige proportionalitetsprincip

Cirkulæret gør op med den hidtidige praktis med samme bøde uanset overtrædelsens karakter.
 

Interesserede kan finde cirkulæret her:







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