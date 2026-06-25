VEJAFGIFT FOR LASTBILER:
Transportministeren har udsendt et nyt cirkulære om bøder for manglende betaling af den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift for lastbiler. Cirkulæret, der er sendt til Færdselsstyrelsen, tager højde for det EU-retlige proportionalitetsprincip
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Vognmandsorganisation roser nye regler
- Kvinde skal i fængsel for at have kørt lastbil uden kørekort
- - Flere situationer er uafklarede
- Nyt cirkulære lægger nye retningslinjer for vejafgifsbøder
- Det er en stor sejr
- DI roser forslag om ny ordning for international arbejdskraft
- Nordisk importør af varebiler får ny forhandler i Nordsjælland
- Tre transportministre besøgte Femern Bælt-tunnelens byggepladser
- Færger med el-motorer vil sejle over halvdelen af afgangene
- Tre-akslet kærre er bygget til maskintransport
- Containertransportør får ny administrerende direktør i Danmark
- Udbyder af tankkort lancerer ladekort til el-lastbiler
Skriv din kommentar:
Nyt cirkulære lægger nye retningslinjer for vejafgifsbøder
Torsdag 25. juni 2026 kl: 13:32Af: Jesper Christensen
Transportministeren har udsendt et nyt cirkulære om bøder for manglende betaling af den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift for lastbiler. Cirkulæret, der er sendt til Færdselsstyrelsen, tager højde for det EU-retlige proportionalitetsprincip
Cirkulæret gør op med den hidtidige praktis med samme bøde uanset overtrædelsens karakter.
Interesserede kan finde cirkulæret her:
Cirkulære om udstedelse af administrative bødeforelæg i medfør af § 17, stk. 1, jf. § 16, stk. 1, i lov om vejafgift
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Vognmandsorganisation roser nye regler
- Kvinde skal i fængsel for at have kørt lastbil uden kørekort
- - Flere situationer er uafklarede
- Nyt cirkulære lægger nye retningslinjer for vejafgifsbøder
- Det er en stor sejr
- DI roser forslag om ny ordning for international arbejdskraft
- Nordisk importør af varebiler får ny forhandler i Nordsjælland
- Tre transportministre besøgte Femern Bælt-tunnelens byggepladser
- Færger med el-motorer vil sejle over halvdelen af afgangene
- Tre-akslet kærre er bygget til maskintransport
- Containertransportør får ny administrerende direktør i Danmark
- Udbyder af tankkort lancerer ladekort til el-lastbiler
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!