- Flere situationer er uafklarede

TRANSPORTORGANISATION EFTER ÆNDRET PRAKSIS FOR VEJAFGIFTSBØDER:

Torsdag 25. juni 2026 kl: 14:00

Hos transportorganisationen ITD, der siden januar 2025, hvor vejafgiften for lastbiler på 12 ton totalvægt og derover blev indført, har kritiseret afgiften og især bødepraksisen med samme bødestørrelse uanset forseelsens karakter, peger man trods det nye cirkulærer på, at bødeniveauerne fortsat for høje, at flere situationer er uafklarede, og at der endnu ikke er taget hånd om bøder, som ITD mener, er ulovligt udsted.









- Nu har ministeriet anerkendt, at bødemodellen er ulovlig, og det tager vi selvfølgelig positivt imod. Vi har dog en række uafklarede knaster. Blandt andet er bødestørrelserne stadig meget høje, og der tages ikke stilling til en række scenarier, der stadig udløser urimelige bøder, siger Stefan K. Schou, der er administrerende direktør i International Transport Danmark.









Det nye cirkulære betyder, at Færdselsstyrelsen med virkning fra fredag 26. juni skal fastsætte vejafgiftsbøder ud fra de konkrete omstændigheder ved overtrædelsen. Den nye model opererer efter tre satser, der lyder på 9.000 kroner, 4.000 kroner og 2.000 kroner. Det nye cirkulærer åbner også for at Færdselsstyrelsen kan vælge at undlade at udstede bøder ud fra en række forhold - eksempelvis hvis der er tale om fejlindtastning eller andre mindre eller ubetydelige forhold.









Dermed gøres der op med den hidtidige model, hvor bøden blev udstedt efter fast sats, uanset om der var tale om en mindre fejl eller kørsel helt uden betaling af vejafgift. Bøden var først 4.500 kroner og blev den 1. juli 2025 forhøjet til 9.000 kroner.









Krav om annullering af ulovlige bøder står fast Hos ITD peger man på, at den nye bødemodel for den kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift ikke tager hånd om de tusindvis af bøder, der allerede er udstedt efter den ulovlige bødemodel. Transportorganisationen kræver derfor, at alle udstedte bøder, der efter ITD's opfattelse er ulovligt opkrævet, bliver annulleret. Sker det ikke, fortsætter organisationens retssag mod Transportministeriet og Skatteministeriet.



- Danske vognmænd skal ikke bøde for, at myndighederne valgte at gennemtvinge en ulovlig bødemodel. Derfor kræver vi - som vi hele tiden har gjort - at alle ulovligt udstedte bøder annulleres. Hvis det ikke sker, står vores stævning af Transportministeriet og Skatteministeriet fortsat ved magt, siger Stefan K. Schou.



Ifølge vejafgifter.dk blev der i 2025 udstedt og fastholdt 46.425 bøder. ITD mener, at langt hovedparten er udstedt ulovligt.









her: Interesserede kan se det nye cirkulære





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