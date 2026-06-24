Tre-akslet kærre er bygget til maskintransport

Onsdag 24. juni 2026 kl: 13:16

Om den nye tre-akslede Kel-Berg maskinkærre:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser

Kasse-opbygning:

Bund udført i 28 mm udvalgte hårdttræsplanker monteret i galvaniserede omegaprofiler og med ståldørkplade over hjulene

2.800 mm lange sideforskydelige hydrauliske ramper

2x5 stk. 2.500 kg surringsringe monteret i kantskinne

2x6 stk. kæpstokhuller i kantskinne

4 stk. markeringsplader med 2 stk. markeringslys

1 reservehjul

Forbredningskonsoller inklusiv forbredningsplanker

Bakkamera med lukkeklap





Den nye tipkærre er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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