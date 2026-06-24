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Tre-akslet kærre er bygget til maskintransport

Onsdag 24. juni 2026 kl: 13:16
Af: Redaktionen

Tre-akslet kærre er bygget til maskintransport

Entreprenør Ejvind Laursen A/S i Hedensted har haft en fire-akslet forvogn på en kort tur for at hente en ny tre-akslet Kel-Berg maskinkærre med cyklistværn i begge sider og hydraulisk betjente og sideforskydelige ramper i bagenden hos Lastas


Om den nye tre-akslede Kel-Berg maskinkærre:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
Kasse-opbygning:
  • Bund udført i 28 mm udvalgte hårdttræsplanker monteret i galvaniserede omegaprofiler og med ståldørkplade over hjulene
  • 2.800 mm lange sideforskydelige hydrauliske ramper 
  • 2x5 stk. 2.500 kg surringsringe monteret i kantskinne
  • 2x6 stk. kæpstokhuller i kantskinne
  • 4 stk. markeringsplader med 2 stk. markeringslys
  • 1 reservehjul
  • Forbredningskonsoller inklusiv forbredningsplanker
  • Bakkamera med lukkeklap

Den nye tipkærre er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



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