Tre-akslet kærre er bygget til maskintransport
Onsdag 24. juni 2026 kl: 13:16Af: Redaktionen
Entreprenør Ejvind Laursen A/S i Hedensted har haft en fire-akslet forvogn på en kort tur for at hente en ny tre-akslet Kel-Berg maskinkærre med cyklistværn i begge sider og hydraulisk betjente og sideforskydelige ramper i bagenden hos Lastas
Om den nye tre-akslede Kel-Berg maskinkærre:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
Kasse-opbygning:
- Bund udført i 28 mm udvalgte hårdttræsplanker monteret i galvaniserede omegaprofiler og med ståldørkplade over hjulene
- 2.800 mm lange sideforskydelige hydrauliske ramper
- 2x5 stk. 2.500 kg surringsringe monteret i kantskinne
- 2x6 stk. kæpstokhuller i kantskinne
- 4 stk. markeringsplader med 2 stk. markeringslys
- 1 reservehjul
- Forbredningskonsoller inklusiv forbredningsplanker
- Bakkamera med lukkeklap
Den nye tipkærre er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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