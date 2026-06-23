POLITIET KOMMER MED GODT RÅD TIL STUDENTER:
- Sidste år så vi nogle frygtlige ulykker med unge, der kom til skade under studenterkørsel. På den baggrund har de tre tungvognscentre besluttet, at vi i år ikke kun vil have fokus på at kontrollere køretøjerne, men også prøve at tale til de unges fornuft, så de forhåbentlig også tænker på deres sikkerhed, når de fejrer huen, siger Henrik Fobian, der er vicepolitiinspektør for Den Landsdækkende Enhed for Operativ Dyrevelfærd og Tungvogn, som også har køretøjer til studenterkørsel som kontrol- og indsatrsområde
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
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- Brug en aktivitetserklæring til tilbageregistrering af takografdata
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Pas på hovedet, når du fejrer huen
Tirsdag 23. juni 2026 kl: 13:08Af: Redaktionen
- Sidste år så vi nogle frygtlige ulykker med unge, der kom til skade under studenterkørsel. På den baggrund har de tre tungvognscentre besluttet, at vi i år ikke kun vil have fokus på at kontrollere køretøjerne, men også prøve at tale til de unges fornuft, så de forhåbentlig også tænker på deres sikkerhed, når de fejrer huen, siger Henrik Fobian, der er vicepolitiinspektør for Den Landsdækkende Enhed for Operativ Dyrevelfærd og Tungvogn, som også har køretøjer til studenterkørsel som kontrol- og indsatrsområde
Politiets tre tungvognscentre gennemfører i den kommende tid målrettede kontroller af studentervogne i forbindelse med årets studenterkørsel. Som noget nyt sætter politiet i år fokus på sikker adfærd blandt unge på studenterkørsel. Baggrunden er flere alvorlige ulykker med hovedskader under studenterkørsel sidste år.
- Sidste år så vi nogle frygtlige ulykker med unge, der kom til skade under studenterkørsel. På den baggrund har de tre tungvognscentre besluttet, at vi i år ikke kun vil have fokus på at kontrollere køretøjerne, men også prøve at tale til de unges fornuft, så de forhåbentlig også tænker på deres sikkerhed, når de fejrer huen,” fortæller Henrik Fobian, der er vicepolitiinspektør for Den Landsdækkende Enhed for Operativ Dyrevelfærd og Tungvogn.
Politiet opfordrer derfor studenterne til at holde kroppen inden for vognen, ikke stikke hovedet op over vognens tag, samt være opmærksomme på løse genstande, der kan udgøre en risiko under kørslen. Politiet deler i den kommende tid budskaberne for god adfærd under studenterkørsel på sociale medier.
Politiet peger derudover på, at de vanlige kontroller af vogne skal være med til sikre, at studenterkørslen gennemføres på en sikker og forsvarlig måde.
Kontrollerne omfatter blandt andet:
- Chaufførens kørekort samt overholdelse af reglerne om køre- og hviletid
- Gyldig dokumentation for syn og køretøjets indretning
- Dokumentation for gyldig forsikring
- Kontrol af brandslukkere
Kontrol af indretning:
- Siddepladserne er forsvarligt fastgjort af hensyn til personerne på ladet
- Siderne har den korrekte højde for at undgå at personerne på ladet falder ud
- At køretøjet er indrettet så personerne kan forlade det ved egen hjælp i en nødsituation
Der gælder desuden særlige regler for studenterkørsel. Kun personer, der umiddelbart har afsluttet en ungdomsuddannelse af minimum to års varighed, må deltage i kørslen. Der må ikke medtages flere passagerer på ladet, end køretøjet er godkendt til, og studentervogne må hverken køre på motorveje eller motortrafikveje med studenter
Hastighedsgrænserne for studentervogne med studenter er:
- 40 km/t i tættere bebygget område
- 60 km/t uden for tættere bebygget område
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Politiet fandt frem til palletyve
- Transportfond donerer omkring 2,3 millioner kroner til transportprojekter
- Pas på hovedet, når du fejrer huen
- Udvidet motorvej E45 mellem Vejle og Skanderborg åbner inden for en måned
- Narkopåvirket mand kørte ind i lastbil
- Vognmand hentede sin nye tre-akslede gardintrailer lige i nærheden
- Elektrisk varebil kommer i en mere kompakt udgave
- Brug en aktivitetserklæring til tilbageregistrering af takografdata
- Olie udgør over halvdelen af energiforbruget i 17 brancher
- Færgerederi vil behandle egne og andre speditørers kunder ens
- Norsk speditionsvirksomhed får danske ejere
- Pakkebud var også pakketyv
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