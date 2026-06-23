Pas på hovedet, når du fejrer huen

POLITIET KOMMER MED GODT RÅD TIL STUDENTER:

Tirsdag 23. juni 2026 kl: 13:08

Politiets tre tungvognscentre gennemfører i den kommende tid målrettede kontroller af studentervogne i forbindelse med årets studenterkørsel. Som noget nyt sætter politiet i år fokus på sikker adfærd blandt unge på studenterkørsel. Baggrunden er flere alvorlige ulykker med hovedskader under studenterkørsel sidste år.









- Sidste år så vi nogle frygtlige ulykker med unge, der kom til skade under studenterkørsel. På den baggrund har de tre tungvognscentre besluttet, at vi i år ikke kun vil have fokus på at kontrollere køretøjerne, men også prøve at tale til de unges fornuft, så de forhåbentlig også tænker på deres sikkerhed, når de fejrer huen,” fortæller Henrik Fobian, der er vicepolitiinspektør for Den Landsdækkende Enhed for Operativ Dyrevelfærd og Tungvogn.









Politiet opfordrer derfor studenterne til at holde kroppen inden for vognen, ikke stikke hovedet op over vognens tag, samt være opmærksomme på løse genstande, der kan udgøre en risiko under kørslen. Politiet deler i den kommende tid budskaberne for god adfærd under studenterkørsel på sociale medier.





Politiet peger derudover på, at de vanlige kontroller af vogne skal være med til sikre, at studenterkørslen gennemføres på en sikker og forsvarlig måde.





Kontrollerne omfatter blandt andet:

Chaufførens kørekort samt overholdelse af reglerne om køre- og hviletid

Gyldig dokumentation for syn og køretøjets indretning

Dokumentation for gyldig forsikring

Kontrol af brandslukkere





Kontrol af indretning:

Siddepladserne er forsvarligt fastgjort af hensyn til personerne på ladet

Siderne har den korrekte højde for at undgå at personerne på ladet falder ud

At køretøjet er indrettet så personerne kan forlade det ved egen hjælp i en nødsituation





Der gælder desuden særlige regler for studenterkørsel. Kun personer, der umiddelbart har afsluttet en ungdomsuddannelse af minimum to års varighed, må deltage i kørslen. Der må ikke medtages flere passagerer på ladet, end køretøjet er godkendt til, og studentervogne må hverken køre på motorveje eller motortrafikveje med studenter









Hastighedsgrænserne for studentervogne med studenter er:

40 km/t i tættere bebygget område

60 km/t uden for tættere bebygget område





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