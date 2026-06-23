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Politiet fandt frem til palletyve

Tirsdag 23. juni 2026 kl: 13:59
Af: Redaktionen

Mandag eftermiddag klokken 14.00 fik politiet på Midt- og Vestsjælland en anmeldelse om, at flere personer var blevet set stjæle paller fra en baggård ved et supermarked på Ringstedvej i Sorø


Gennem effektiv efterforskning og gode vidneforklaringer lykkedes det politiet kort før klokken 16 at finde frem til en bil, som blev standset i Slagelse. I bilen sad en kvinde og to mænd - alle udenlandske - som stemte overens med det signalement, vidner havde givet af tyvene. De tre blev derfor anholdt og sigtet for tyveri. Politiet undersøger, om de kan sættes i forbindelse med tyverier andre steder. 


De tre personer blev fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Næstved klokken 13 tirsdag eftermiddag.




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