Politiet fandt frem til palletyve
Tirsdag 23. juni 2026 kl: 13:59Af: Redaktionen
Mandag eftermiddag klokken 14.00 fik politiet på Midt- og Vestsjælland en anmeldelse om, at flere personer var blevet set stjæle paller fra en baggård ved et supermarked på Ringstedvej i Sorø
Gennem effektiv efterforskning og gode vidneforklaringer lykkedes det politiet kort før klokken 16 at finde frem til en bil, som blev standset i Slagelse. I bilen sad en kvinde og to mænd - alle udenlandske - som stemte overens med det signalement, vidner havde givet af tyvene. De tre blev derfor anholdt og sigtet for tyveri. Politiet undersøger, om de kan sættes i forbindelse med tyverier andre steder.
De tre personer blev fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Næstved klokken 13 tirsdag eftermiddag.
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