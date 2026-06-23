Transportfond donerer omkring 2,3 millioner kroner til transportprojekter

Tirsdag 23. juni 2026 kl: 13:24

FDE Fonden modtog i forbindelse med 32. uddelingsrunde samlet 36 ansøgninger om støtte til forskellige projekter. Fonden har kunnet imødekomme ønsket om hel eller delvis støtte til 31 ansøgninger. Projekterne modtager støtte for samlet set knap 2,3 mio. kr.









- Vi er glade for at have modtaget så mange gode og relevante ansøgninger. Det understreger det, vi allerede godt ved: Branchen er fyldt med ildsjæle, der har viljen og lysten til at bidrage til at udvikle den, siger Susanne D. Provstgaard, der for nylig overtog posten som formand fra Jens Iwer Petersen.









- Transportbranchen udfører en samfundskritisk opgave, og derfor er det vigtigt, at vi fortsat støtter de gode initiativer, der kan være med til at understøtte og videreudvikle branchen både nu og i fremtiden, siger hun videre.









Fonden støtter etableringen af tre nye snebroer

Da FDE Fonden tidligere på året åbnede for ansøgninger til årets første uddelingsrunde, opfordrede fonden blandt andet til at søge støtte til etablering af offentligt tilgængelige snebroer.









Den opfordring blev hørt, og i årets første uddelingsrunde kan fonden således støtte etableringen af tre nye offentligt tilgængelige snebroer i Padborg i Sønderjylland, Sæby i det østlige Vendsyssel og Herlev i Hovedstadsområdet.









- Vi er meget glade for at kunne imødekomme ønsket om støtte til alle de ansøgninger, vi har modtaget om etablering af offentligt tilgængelige snebroer. Snebroer er nødvendige for, at chaufførerne kan efterleve kravene om at fjerne sne og is fra lastbilernes tage. Selvom det nu er sommer, og mange måske ikke skænker det en tanke lige nu, så bliver det godt, når tre nye snebroer står klar, når sneen rammer Danmark igen, siger Susanne D. Provstgaard.









Fonden støtter udviklingen af branchens næste generation

En stor del af de støttede projekter har til formål at vække interessen for transportbranchen blandt børn og unge samt at give elever og lærlinge de bedst mulige forudsætninger for deres fremtid i branchen.









- Hvis vi også i fremtiden skal have en stærk transportbranche, er vi nødt til at investere i den næste generation. Derfor er det glædeligt at se så mange projekter, der både skaber interesse for branchen og giver unge de bedste forudsætninger for at lykkes i den, siger Susanne D. Provstgaard.









De støttede projekter omfatter blandt andet:

Transportens og Logistikkens Dag hos AARHUS TECH, hvor flere hundrede unge, der står foran at skulle vælge en karrierevej, får mulighed for at opleve transport- og logistikbranchen på nært hold

Transportugen 2026, som arrangeres af Padborg Transportcenter, og skal give unge et indblik i branchens mange karrieremuligheder

Moderne undervisningsudstyr til flere af landets transport- og logistikuddannelser, herunder droner, robotter og en kransimulator

Et mobilt transporthistorisk formidlingscenter, der skal bringe fortællingen om dansk transporthistorie ud til skoler, messer og branchearrangementer

Tilskud til en række transportrelaterede studieture





her: Interesserede kan se en samlet oversigt over de 31 projekter, der har modtaget støtte i årets første uddelingsrunde,









FDE Fondens næste ansøgningsrunde løber fra 1. til 30. september. FDE Fonden opfordrer alle relevante aktører i transport- og logistikbranchen til at ansøge.

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