Nye køreplaner i Midtjylland skal sikre gode og sammenhængende rejsemuligheder

Tirsdag 23. juni 2026 kl: 12:42

Som en del af det årlige arbejde med at udvikle og forbedre den kollektive trafik har Midttrafik gennemgået og justeret køreplanerne. Målet er at sikre så gode og sammenhængende rejsemuligheder som muligt for både nuværende og kommende kunder.









De nye køreplaner er udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen. Ændringerne bygger blandt andet på input fra passagerer og chauffører samt erfaringer fra den daglige drift. Der er samtidig lagt vægt på at tilpasse afgange til mødetider på skoler, uddannelsesinstitutioner og større arbejdspladser.









- Vi arbejder løbende for at gøre rejsen enkel og pålidelig. Derfor har vi især fokus på bussernes køretider, så de kan overholde køreplanen, og gode forbindelser mellem forskellige transportformer - eksempelvis mellem bus og letbane, siger Henrik Juul Vestergaard, der afdelingschef for Planlægning, Rådgivning og Flextrafik hos Midttrafik.









Passager kan finde alle køreplaner på midttrafik.dk og i Rejseplanen.

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