Udvidet motorvej E45 mellem Vejle og Skanderborg åbner inden for en måned

MELDING FRA VEJDIREKTORATET:

Tirsdag 23. juni 2026 kl: 12:33

Dermed vil 27 af de i alt 38 kilometer på strækningen mellem Vejle og Skanderborg, hvor Vejdirektoratet siden 2024 har udbygget motorvejen fra fire til seks spor, være helt færdige.









- Vi har allerede åbnet for de ekstra spor mellem Ejer Bavnehøj og Skanderborg, og nu går vi så ind i en periode, hvor vi kan åbne flere og flere kilometer færdig motorvej med 130 km/t, siger projektchef i Vejdirektoratet, John Kjærsgaard.









Fredag 26. juni åbner Vejdirektoratet for seks spor mellem Ejer Bavnehøj og Horsens N, og i juli forventer Vejdirektoratet at yderligere knap 15 kilometer seks-sporet motorvej åbner mellem Vejle og Horsens S.









Vejdirektoratet arbejder på at få hele udbygningen færdig i år. Bilisterne på vejen slipper formentlig for vejarbejde i 2027, hvor det oprindelig var planen, at der skulle lægges det sidste lag asfalt på strækningen.









- Vi har haft et rigtig godt samarbejde med vores entreprenører på projektet. Det betyder, at vi kan åbne før først planlagt og også indenfor den økonomiske ramme, som vi har fået, siger John Kjærsgaard.









her: Interesserede kan læse mere om udbygningen af Motorvej E45









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