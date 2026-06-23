MELDING FRA VEJDIREKTORATET:
Fredag i denne uge får trafikanterne på Motorvej E45 syv kilometer udvidet motorvej med 6 spor mellem Horsens N og Ejer Bavnehøj, hvor højest tilladte hastighed er på 130 km/t. I løbet af den næste måned følger 15 kilometer fra Vejle til Horsens Syd
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Politiet fandt frem til palletyve
- Transportfond donerer omkring 2,3 millioner kroner til transportprojekter
- Pas på hovedet, når du fejrer huen
- Udvidet motorvej E45 mellem Vejle og Skanderborg åbner inden for en måned
- Narkopåvirket mand kørte ind i lastbil
- Vognmand hentede sin nye tre-akslede gardintrailer lige i nærheden
- Elektrisk varebil kommer i en mere kompakt udgave
- Brug en aktivitetserklæring til tilbageregistrering af takografdata
- Olie udgør over halvdelen af energiforbruget i 17 brancher
- Færgerederi vil behandle egne og andre speditørers kunder ens
- Norsk speditionsvirksomhed får danske ejere
- Pakkebud var også pakketyv
Skriv din kommentar:
Udvidet motorvej E45 mellem Vejle og Skanderborg åbner inden for en måned
Tirsdag 23. juni 2026 kl: 12:33Af: Redaktionen
Fredag i denne uge får trafikanterne på Motorvej E45 syv kilometer udvidet motorvej med 6 spor mellem Horsens N og Ejer Bavnehøj, hvor højest tilladte hastighed er på 130 km/t. I løbet af den næste måned følger 15 kilometer fra Vejle til Horsens Syd
Dermed vil 27 af de i alt 38 kilometer på strækningen mellem Vejle og Skanderborg, hvor Vejdirektoratet siden 2024 har udbygget motorvejen fra fire til seks spor, være helt færdige.
- Vi har allerede åbnet for de ekstra spor mellem Ejer Bavnehøj og Skanderborg, og nu går vi så ind i en periode, hvor vi kan åbne flere og flere kilometer færdig motorvej med 130 km/t, siger projektchef i Vejdirektoratet, John Kjærsgaard.
Fredag 26. juni åbner Vejdirektoratet for seks spor mellem Ejer Bavnehøj og Horsens N, og i juli forventer Vejdirektoratet at yderligere knap 15 kilometer seks-sporet motorvej åbner mellem Vejle og Horsens S.
Vejdirektoratet arbejder på at få hele udbygningen færdig i år. Bilisterne på vejen slipper formentlig for vejarbejde i 2027, hvor det oprindelig var planen, at der skulle lægges det sidste lag asfalt på strækningen.
- Vi har haft et rigtig godt samarbejde med vores entreprenører på projektet. Det betyder, at vi kan åbne før først planlagt og også indenfor den økonomiske ramme, som vi har fået, siger John Kjærsgaard.
Interesserede kan læse mere om udbygningen af Motorvej E45 her:
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Politiet fandt frem til palletyve
- Transportfond donerer omkring 2,3 millioner kroner til transportprojekter
- Pas på hovedet, når du fejrer huen
- Udvidet motorvej E45 mellem Vejle og Skanderborg åbner inden for en måned
- Narkopåvirket mand kørte ind i lastbil
- Vognmand hentede sin nye tre-akslede gardintrailer lige i nærheden
- Elektrisk varebil kommer i en mere kompakt udgave
- Brug en aktivitetserklæring til tilbageregistrering af takografdata
- Olie udgør over halvdelen af energiforbruget i 17 brancher
- Færgerederi vil behandle egne og andre speditørers kunder ens
- Norsk speditionsvirksomhed får danske ejere
- Pakkebud var også pakketyv
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!