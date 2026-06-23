Kølevogn fra 1965 skal fortælle transportbranchens historie på landevejene

Tirsdag 23. juni 2026 kl: 13:56

Af: Redaktionen Denne kølevogn fra 1965 får snart nyt liv som et mobilt transporthistorisk formidlingscenter, der skal bringe fortællingen om dansk vejgodstransport ud i hele landet. (Foto: FDE Fonden)

Teknisk Kunstmuseum i Rangstrup i Sønderjylland har fået støtte fra FDE Fonden til at etablere et mobilt transporthistorisk formidlingscenter. Projektet tager udgangspunkt i en kølevogn fra 1965 med tilhørende køleanhænger, som skal restaureres og bygges om til et mobilt udstillingscenter, der fortæller historien om dansk køletransport og dens betydning for fødevareforsyning, eksport og udviklingen af den moderne transport- og logistikbranche.









- Jeg blev utrolig rørt, da jeg fandt ud af, at FDE Fonden havde lyst til at støtte projektet. Det betyder rigtig meget for mig, at andre også kan se potentialet i idéen. Transportbranchen har haft enorm betydning for udviklingen af vores samfund, men det er en historie, som alt for få kender. Med det mobile formidlingscenter kan vi tage historien med ud til mennesker i stedet for at vente på, at de kommer til os. Det betyder selvfølgelig også, at vi kan nå endnu bredere ud og fortælle historien om branchens vigtige fortid, samtidig med at vi skaber interesse for dens nutid og fremtid ved at sætte fokus på de mange muligheder, der findes i transportbranchen, siger Erik Svendsen, der er medejer af Teknisk Kunstmuseum.









Når projektet står færdigt, skal de tidligere kølekasser fungere som mobile udstillingsrum, der kan bringes ud til skoler, transportmesser, branchearrangementer og veterantræf. På den måde bliver det gamle kølevogntog et direkte kontaktpunkt mellem branchen og offentligheden samt mellem aktive og tidligere beskæftigede i transportbranchen, hvilket kan bidrage til at styrke den faglige identitet.









For Susanne D. Provstgaard, der formand for FDE Fonden, er projektet et godt eksempel på, hvordan historien kan bruges aktivt til at give transportbranchen et bedre omdømme og dermed vække interesse for den.









- Hvis flere unge skal få lyst til at arbejde i transportbranchen, kræver det først og fremmest, at de kender den og de muligheder, den rummer. Derfor er vi glade for at støtte et projekt, der kan bringe transporthistorien ud til mennesker, som måske ellers aldrig ville stifte bekendtskab med den, og forhåbentlig inspirere nogle af de unge mennesker, som en dag skal vælge uddannelse og karrierevej, siger Susanne D. Provstgaard.









Projektet gennemføres af Teknisk Kunstmuseum med hjælp fra frivillige kræfter. Ud over det mobile formidlingscenter omfatter projektet også etableringen af et transporthistorisk formidlingsmiljø på museet i Rangstrup.









her: Interesserede kan læse mere om Teknisk Kunstmuseum i Rangstrup i Sønderjylland på museets facebookside - klik









FDE Fonden støtter to gange årligt projekter, der har til formål at styrke faglighed og udvikling i transportbranchen. I den seneste runde har 31 projekter fået støtte for i alt knap 2,3 millioner kroner.









her: Interesserede kan se en samlet oversigt over de 31 projekter, der har modtaget støtte i årets første uddelingsrunde,









FDE Fondens næste ansøgningsrunde løber fra 1. til 30. september. FDE Fonden opfordrer alle relevante aktører i transport- og logistikbranchen til at ansøge.





















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