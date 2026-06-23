Vognmand hentede sin nye tre-akslede gardintrailer lige i nærheden
Tirsdag 23. juni 2026 kl: 09:03Af: Redaktionen
AutoBude A/S, der har hjemsted i Hedensted og en afdeling i Roskilde, hentede for ikke stå lang tid siden en ny tre-akslet Kel-Berg gardintrailer lige i nærheden - hos Lastas. Den nye gardintrailer har blandt andet fast tag og lukkede cyklistværn i begge sider
Om den nye tre-akslede Kel-Berg gardintrailer:
Chassis-opbygning:
- Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Lukket cyklistværn i begge sider
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser
Gardin-opbygning:
- Fast alu-tag
- Zepro-lift med en kapacitet på 2.500 kg med 2.000 mm liftplade i stål. Liften er med trådløs fjernbetjening
- TÜV-godkendt ståldørkbund, der er godkendt til en belastning på 9.000 kg
- Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken. Stålpladen er svejst til gulvet
- 6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 32 stk alu-planker, der er udformet, så de kan danne en 400 mm høj side
- Indvendigt LED lysbånd
- 2 x 13 stk. surringsringe i kantskinne 2 x 6 par kæpstok huller inkl. kæpstokke og magasin
Gardintraileren, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
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