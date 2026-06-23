Vognmand hentede sin nye tre-akslede gardintrailer lige i nærheden

Tirsdag 23. juni 2026 kl: 09:03

Om den nye tre-akslede Kel-Berg gardintrailer:





Chassis-opbygning:

Letvægts chassis med længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med skivebremser





Gardin-opbygning:

Fast alu-tag

Zepro-lift med en kapacitet på 2.500 kg med 2.000 mm liftplade i stål. Liften er med trådløs fjernbetjening

TÜV-godkendt ståldørkbund, der er godkendt til en belastning på 9.000 kg

Stålplade i en højde på 400 mm indvendig ved forsmækken. Stålpladen er svejst til gulvet

6 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere og 32 stk alu-planker, der er udformet, så de kan danne en 400 mm høj side

Indvendigt LED lysbånd

2 x 13 stk. surringsringe i kantskinne 2 x 6 par kæpstok huller inkl. kæpstokke og magasin

Gardintraileren, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 42.000 kg, er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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