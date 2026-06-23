Narkopåvirket mand kørte ind i lastbil
Tirsdag 23. juni 2026 kl: 12:25Af: Redaktionen
Mandag eftermiddag lidt før klokken fem modtog Midt- og Vestsjællands Politi et opkald fra en person, der havde set en personbil køre ind i en lastbil, der kørte langsom på grund af kødannelse på vejen ved afkørsel 27S ved Greve syd for København
Lastbilen havde ikke fået nogen skader ved påkørslen, men føreren af personbilen, en 25-årig mand fra Fjenneslev, blev testet positiv for kokain og cannabis og blev anholdt med henblik på at få udtaget en blodprøve til sagen, der afgøres, når politiet modtager resultatet af blodprøven.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Politiet fandt frem til palletyve
- Transportfond donerer omkring 2,3 millioner kroner til transportprojekter
- Pas på hovedet, når du fejrer huen
- Udvidet motorvej E45 mellem Vejle og Skanderborg åbner inden for en måned
- Narkopåvirket mand kørte ind i lastbil
- Vognmand hentede sin nye tre-akslede gardintrailer lige i nærheden
- Elektrisk varebil kommer i en mere kompakt udgave
- Brug en aktivitetserklæring til tilbageregistrering af takografdata
- Olie udgør over halvdelen af energiforbruget i 17 brancher
- Færgerederi vil behandle egne og andre speditørers kunder ens
- Norsk speditionsvirksomhed får danske ejere
- Pakkebud var også pakketyv
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!