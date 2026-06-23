Narkopåvirket mand kørte ind i lastbil

Tirsdag 23. juni 2026 kl: 12:25

Lastbilen havde ikke fået nogen skader ved påkørslen, men føreren af personbilen, en 25-årig mand fra Fjenneslev, blev testet positiv for kokain og cannabis og blev anholdt med henblik på at få udtaget en blodprøve til sagen, der afgøres, når politiet modtager resultatet af blodprøven.

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