Skatte- og vækstministeren vil afskrive 6,3 millioner mindre gældsposter

Onsdag 24. juni 2026 kl: 09:07

Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt sætter gang i et oprydningsarbejde på Skatteforvaltningens område. Det første skridt er, at Gældsstyrelsen afskriver ca. 6,3 millioner uafklarede mindre gældsposter, som på grund af eksempelvis datafejl eller lignende ikke kan inddrives.









- Der er et behov for, at vi får ryddet op i de udfordringer, der er. Selvom Skatteforvaltningen er kommet et pænt stykke ad vejen på blandt andet gældsområdet, så skal vi gøre mere. Nu afskriver Gældsstyrelsen en masse fejlramte gældsposter, hvor det giver meget lidt mening at sagsbehandle hver enkelt gældspost. Det er et første skridt på vejen, siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Gældsstyrelsen har i en årrække arbejdet intensivt på at rydde op i flere millioner fejlramte gældsposter, som på grund af blandt andet datafejl eller mistanke om fejl ikke har kunnet inddrives. Gældsstyrelsen har prioriteret de store gældsposter først, hvilket har resulteret i en kraftig nedgang i den uafklarede gæld. Nu ligger der en stor bunke gældsposter med en relativ lav værdi, som ikke er klar til inddrivelse.









Gældsstyrelsen bruger både penge og medarbejdere på at rydde op i gamle gældsposter på relativt lave beløb, som af den ene eller anden grund ikke kan inddrives. Samtidig vil det i nogle tilfælde koste flere penge i administration og sagsbehandling for Gældsstyrelsen, at en medarbejder manuelt behandler en gældspost med lavere værdi end det beløb, der kan inddrives.









- Vi skal bruge pengene fornuftigt, så Gældsstyrelsen ikke bruger tid på at rydde op i fejlramte gældsposter på små beløb. Så jeg er glad for, at Gældsstyrelsen nu sætter gang i en administrativ afskrivning af gældsposter med lav værdi, så vi effektivt får ryddet op. Det forventer jeg, at aftalekredsen bakker op om, siger Jakob Engel-Schmidt og fortsætter:









- Med den her øvelse får vi nu ryddet op i godt 70 procent af alle de fejlramte gældsposter og bruger i stedet kræfterne på at inddrive den gæld, som rent faktisk kan inddrives, og som giver penge i kassen, siger han og fortsætter:









- Afskrivningen kan selvfølgelig give anledning til enkeltsager, hvor det kan virke urimeligt, at nogen ikke skal betale deres gæld til det offentlige. Det skal dog ses i forhold til, at borgere, i visse tilfælde i mere end 10 år, ikke har haft mulighed for at betale gælden. Jeg mener derfor, at hensynet til at få ryddet op er størst. Gælden, der afskrives, beløber sig til omkring 775 millioner kroner og er ifølge skatte- og vækstministeren kendetegnet ved at have lav værdi. 4,2 millioner af de gældsposter, der afskrives, har en værdi på op til 100 kroner. De resterende kan have en værdi op til 1.000 kroner. Størstedelen af gælden består af renter og gebyrer. Afskrivningen af gældsposterne skal bidrage til at nedbringe og effektivisere oprydningen af de resterende gældsposter, der i øjeblikket ikke kan inddrives.









Skatte- og vækstministeren er samtidig åben over for sammen med aftalekredsen på gældsområdet at se på, hvordan Gældsstyrelsen kan komme problemet med den resterende fejlramte gæld til livs.









Skatte- og vækstministeren har orienteret gældsaftalekredsen, forligskredsen bag flerårsaftalekredsen om skattevæsenets økonomi 2023-2027 samt Folketingets Skatteudvalg om, at Gældsstyrelsen foretager den administrative afskrivning af fejlramte gældsposter på til og med 1.000 kroner. Afskrivningerne vil efter planen blive foretaget i løbet af denne måned.









Fakta:

Gældsstyrelsen har målrettet ryddet op i den fejlramte gældsmasse i mange år. Det har resulteret i, at den fejlramte gældsmasse er reduceret fra 53,6 milliarder kroner ved udgangen af 2021 til 19,2 milliarder kroner ved udgangen af 2025. (2025-niveau)

Ud af de 8,7 millioner fejlramte gældsposter afskriver Gældsstyrelsen nu op mod 6,3 millioner af de gældsposter, der ikke kan inddrives på nuværende tidspunkt. Det svarer til en reduktion på godt 70 procent og betyder, at gæld til en samlet værdi af 775 millioner krner bliver afskrevet

Gældsposterne er kendetegnet ved at have en relativt lav værdi, der ikke overstiger 1.000 kroner. De fleste gældsposter - 4,2 millioner - er små beløb på op til 100 kroner. Samtidig er hovedparten af gældsposterne renter og gebyrer

Alle borgere, som får afskrevet gæld for over 200 kroner, vil modtage et brev fra Gældsstyrelsen. Ligeledes vil de offentlige kreditorer blive orienteret, hvis afskrivningen omfatter den gæld, de har sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen





her: Interesserede kan læse mere om afskrivningen på Gældsstyrelsens hjemmeside - klik





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.