Nordisk importør af varebiler får ny forhandler i Nordsjælland

Torsdag 25. juni 2026 kl: 11:44

Brdr. Dan Biler A/S har indgået en strategisk aftale med Hedin Nordic Truck, der importerer store og små erhvervskøretøjer - varebiler og lastvogne . Fra Iveco. Brdr. Dan Biler A/S bliver dermed en del af det officielle danske Iveco-forhandlernetværk med fokus på salg og service af Iveco Daily og eDaily.









Brdr. Dan Biler A/S er i dag repræsenteret i Hillerød, Frederikssund og Hundested og styrker med aftalen med Hedin Nordic Truck sin satsning på erhvervsmarkedet.









- Vi har i mange år haft et stærkt fokus på kvalitet og service som fundament i hele vores forretning. Derfor er det afgørende for os at samarbejde med et brand, der matcher de værdier. Iveco passer rigtig godt ind i vores måde at drive forretning på både, når det gælder driftssikkerhed og fokus på erhvervskunder, siger Branislav Dan, der ejer Brdr. Dan Biler A/S og tilføjer:









- Vi står allerede stærkt i Nordsjælland, og med Iveco kan vi løfte vores tilbud til erhvervskunder yderligere. Vores mål er at være den foretrukne partner for virksomheder, der har brug for driftssikre og fleksible varebilsløsninger, fremhæver han.









Fokus på driftssikkerhed og fleksible løsninger

Brdr. Dan Biler vil tilbyde både salg, leasing og service af varebiler fra Iveco med et klart fokus på oppetid, fleksibilitet og en stærk kundeoplevelse.









- Vores kunder er afhængige af, at deres biler fungerer hver dag. Det handler om driftssikkerhed og om at kunne tilbyde fleksible løsninger, der passer til den enkelte virksomheds behov. Her ser vi et stærkt match med IVECO, siger Branislav Dan.









Med samarbejdet får Brdr. Dan Biler A/S adgang til Iveco's varebilprogram, der spænder fra klassiske dieselvarebiler til elektriske løsninger som eDaily - målrettet både små og store erhvervskunder.









Et samarbejde med klare fordele

Hos Hedin Nordic Truck ser man aftalen med Brdr. Dan Biler A/S som et vigtigt skridt i arbejdet med at komme endnu tættere på kunderne.









- Med Brdr. Dan Biler får vi en stærk og ambitiøs partner med et solidt, lokalt fundament i Nordsjælland. De har et tydeligt fokus på kvalitet og kundeoplevelse, som passer rigtig godt til os og vores tilgang til markedet, siger Mette Nielsen, der er Country Sales Manager hos Hedin Nordic Truck.









- Samtidig styrker samarbejdet Iveco's tilgængelighed i området og gør det endnu lettere for kunderne at få adgang til både rådgivning, service og driftssikre løsninger i deres hverdag, tilføjer hun.









Overdragelsen sker i forlængelse af, at Era Biler i Hillerød og Helsinge har valgt at fokusere på sine Toyota-aktiviteter og dermed afslutte et mangeårigt samarbejde i området.









- Vi vil gerne rette en stor tak til administrerende direktør Jacob Johannessen og hele teamet hos Era Biler A/S for et stærkt og professionelt samarbejde gennem 25 år. De har været med til at opbygge Iveco's position i området og har leveret en vigtig indsats for kunderne gennem årene, siger Mette Nielsen.









Samarbejdet starter officielt pr. 1. august 2026.









Tekst til billedet øverst:

Adm. direktør i Brdr. Dan Biler, Dan Branislav (tv.), og adm. direktør i Era Biler A/S, Jacob Johannessen (th.), markerer overdragelsen af Iveco-forhandlernetværket i Hillerød med et håndtryk foran den kommende Iveco-forhandler. (Foto: Hedin Truck Nordic)

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