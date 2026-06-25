Kvinde skal i fængsel for at have kørt lastbil uden kørekort

Torsdag 25. juni 2026 kl: 15:31

Sagen begyndte, da Tungvognscenter Syd ved Sydøstjyllands Politi mandag 9. februar i år standsede en lastbil i forbindelse med en kontrol i Vejle. Føreren af lastbilen var en 40-årig kvinde fra Vejle-området, og kontrollen viste, at hun ikke brugte sit eget førerkort, da førerkortet, der sad i lastbilens takograf, tilhørte en mand. Ved en nærmere undersøgelse kunne politiet konstatere, at hun var frakendt retten til at køre bil og lastbil.





Ved Retten i Kolding stod hun tiltalt for at have kørt lastbilen med en andens førerkort i bilens takograf og kørt lastbil i frakendelsestiden i 30 tilfælde i tiden fra mandag 15. december 2025 til 9. februar 2026.





Retten i Kolding idømte den 40-årige kvinde seks måneders fængsel og frakendte hende retten til at føre tunge køretøjer i et år. Retten valgte at gøre straffen delvist betinget. Hun skal afsone 60 dage, mens de sidste fire måneder er gjort betinget på vilkår af, at hun udfører 100 timers samfundstjeneste. Kvinden modtog dommen.









- Brug af førerkort og takograf er grundlaget for myndighedernes kontrol. Når man bruger en andens førerkort, prøver man bevidst at omgå reglerne. Rettens dom afspejler alvoren af overtrædelsen, siger anklager Birgitte Jensen fra anklagemyndigheden ved Sydøstjyllands Politi.





Vognmanden, hvis sag blev behandlet ved samme retsmøde, fik en bøde på 365.000 kroner. Vognmanden modtog også dommen.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.