Danmarks første letbane har søgt om ny typegodkendelse
Fredag 26. juni 2026 kl: 22:00Af: Jesper Christensen
Siden sidste sommer har Aarhus Letbane kørt med begrænset kapacitet på grund af en magnetbremse på en række togsæt. Løsningen bremseproblemerne viste sig at udløse krav om en ny typegodkendelse af letbanetogene, hvilket har taget tid. Aarhus Letbane oplyser til transportnyhederne.dk, at Aarhus Letbane har sendt en ansøgning om typegodkendelse og ibrugtagningstilladelse til Trafikstyrelsen
- Aarhus Letbane har sendt en ansøgning om typegodkendelse og ibrugtagningstilladelse til Trafikstyrelsen. De er nu i gang med deres sagsbehandling, og vi og assessor står klar til en eventuel dialog i den forbindelse, siger Michael Borre, der er administrerende direktør i Aarhus Letbane.
På grund af problemerne med magnetbremsen indstillede Aarhus Letbane eksempelvis betjeningen af Lisbjerg Skole.
Når Trafikstyrelsen har behandlet ansøgningen og givet tilladelse - sammen med operatøren - vil de første fem ombyggede tog være klar til at komme i drift. Derefter skal de øvrige ni togsæt med samme type magnetbremse ændres og igennem samme godkendelsesproces.
Aarhus Letbane forventer, at alle tog er klar til fuld drift i uge 33 - hvor den nye køreplan træder i kraft og skolerne begynder igen efter sommerferien. Det betyder, at der vil der være 21 tog i drift i myldretiden, og både Aarhus Universitetshospital og Lisbjergskolen vil blive fuldt betjent.
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