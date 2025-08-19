POLITIET BESLAGLAGDE LASTBIL:
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fik mandag eftermiddag en anmeldelse fra en trafikant om, at en udenlandsk lastbil kørte og slingrede afsted sydpå ad Gedser Landevej. Da lastbilen standsede ved Scandlines i Gedser, og chaufføren - en 40-årig udenlandsk mand - blev bedt om at blæse i et alkometer
Udenlandsk lastbilchauffør var påvirket af alkohol
Tirsdag 19. august 2025 kl: 09:50Af: Jesper Christensen
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fik mandag eftermiddag en anmeldelse fra en trafikant om, at en udenlandsk lastbil kørte og slingrede afsted sydpå ad Gedser Landevej. Da lastbilen standsede ved Scandlines i Gedser, og chaufføren - en 40-årig udenlandsk mand - blev bedt om at blæse i et alkometer
Testen gav et udslag på mere end to promille, hvilket betegnes som vanvidskørsel. Derfor blev den 40-årige anholdt klokken 18.19 og sigtet for spirituskørsel. Hans førerret blev inddraget, og lastbilen, han kørte i, blev beslaglagt.
Den 40-årige blev løsladt igen klokken 0.05 natten til tirsdag efter, at han havde fået taget en blodprøve på sygehuset i Nykøbing.
