Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      
POLITIET BESLAGLAGDE LASTBIL:

Udenlandsk lastbilchauffør var påvirket af alkohol

Tirsdag 19. august 2025 kl: 09:50
Af: Jesper Christensen

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fik mandag eftermiddag en anmeldelse fra en trafikant om, at en udenlandsk lastbil kørte og slingrede afsted sydpå ad Gedser Landevej. Da lastbilen standsede ved Scandlines i Gedser, og chaufføren - en 40-årig udenlandsk mand - blev bedt om at blæse i et alkometer

Testen gav et udslag på mere end to promille, hvilket betegnes som vanvidskørsel. Derfor blev den 40-årige anholdt klokken 18.19 og sigtet for spirituskørsel. Hans førerret blev inddraget, og lastbilen, han kørte i, blev beslaglagt. 


Den 40-årige blev løsladt igen klokken 0.05 natten til tirsdag efter, at han havde fået taget en blodprøve på sygehuset i Nykøbing.



 




Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Dansk økonomi står stærkt trods global usikkerhed
- Punkteret dæk brød i brand
- Politi tog vikarbureau i at snyde med chaufførers papirer
- Politi standsede en varebil med stor mængde tyvekoster ved grænsen
- Banankasser hos frugtfirma i Holland skjulte 108 kg kokain
- Udenlandsk lastbilchauffør var påvirket af alkohol
- Vejene ved jernbaneoverkørsler uden bomme kan få rumleriller
- Fredag 15. august 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Sønderjyske kommuner vil have øget sikkerheden efter ulykke
- Tog ramte sættevognstog - en 60-årig kvindelig passager mistede livet
- Vognmand fra Hammel tog en fire-akslet maskintrailer med på sin skammel
- Modvind på Middelhavet får rederi til at rebe forventningerne
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst