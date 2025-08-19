Udenlandsk lastbilchauffør var påvirket af alkohol

POLITIET BESLAGLAGDE LASTBIL:

Tirsdag 19. august 2025 kl: 09:50

Testen gav et udslag på mere end to promille, hvilket betegnes som vanvidskørsel. Derfor blev den 40-årige anholdt klokken 18.19 og sigtet for spirituskørsel. Hans førerret blev inddraget, og lastbilen, han kørte i, blev beslaglagt.









Den 40-årige blev løsladt igen klokken 0.05 natten til tirsdag efter, at han havde fået taget en blodprøve på sygehuset i Nykøbing.

















© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.