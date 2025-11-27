Fredagens retssag med fire vognmænd er aflyst

UBETALTE BØDER I SAGER OM VEJAFGIFT:

Torsdag 27. november 2025 kl: 09:35

ITD's direktør, Stefan K. Schou, mener, at anklagemyndighedens timing er fuldstændig hensynsløs.









- Anklagemyndigheden kommer frem til konklusionen om udsættelse i absolut sidste øjeblik. Det er fuldstændig hensynsløst, at man tvinger de pågældende vognmænd til at bruge dyrebar tid og ressourcer på forberedelsen til sagerne - og derefter tilbagekalder sagerne på ubestemt tid, siger Stefan K. Schou og fortsætter:









- Helt fra start har vi rakt ud til myndighederne og gjort det klart, at det er rendyrket ressourcespild at føre straffesagerne før, vores stævning af Staten er afgjort. Vejafgiftsbøderne bryder tydeligt med EU’s proportionalitetsprincip, og det principielle spørgsmål skal naturligvis afklares før, man trækker enkelte vognmænd for en dommer.









ITD anmodede tidligere på året om at få sagen forelagt EU-Domstolen for at få en præjudiciel vurdering.









Transportorganisationen har gennem længere tid kritiseret, at straffesagerne blev sat i kalenderen før, lovligheden af vejafgiftens bødepraksis er afgjort. Organisationen har stævnet Skatteministeriet og Transportministeriet for brud på EU’s proportionalitetsprincip, fordi alle vejafgiftsbøder udstedes med en fast sats, der fra 1. januar lød på 4.500 kroner og siden 1. juli 2025 på 9.000 kroner - uanset forseelses karakter.









Anklagemyndigheden har ifølge ITD vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at afklare de EU-retlige problemstillinger inden, straffesagerne begynder ved Retten i Aalborg. ITD repræsenterer gennem advokat Sune Klinge fra offersen:christoffersen vognmandsfirmaerne Scandi Logistics, Lauge Transport og Vognmand Finn Nielsen i de tilbagekaldte straffesager om ubetalte vejafgiftsbøder.









ITD peger videre på, at organisationen fortsat venter på at få et svarskrift på stævningen af Skatteministeriet og Transportministeriet.

