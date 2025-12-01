Den ene lastbil svinge kraftigt til venstre forud for ulykken

DØDSULYKKE TORSDAG 27. NOVEMBER:

Mandag 1. december 2025 kl: 10:51

Ifølge TV Midt/Vest blev den overlevende - en 37-årig mand fra Polen - blev slynget ud af den lastbil, han var passager i, og som var ført af en polsk chauffør på 40 år, der mistede livet ved ulykken.









Den anden lastbil var ført af 56-årig mand fra Vejle.









Ifølge oplysninger fra Midt- og Vestjyllands Politi lavede den ene lastbil af endnu ikke klarlagte årsager en kraftig korrektion til venstre lige før de to lastbiler ramte hinanden. Et vidne, der kørte umiddelbart bag den ene lastbil, har fortalt det samme til TV Midt/Vest.









TV Midt/Vest skriver også, at resultatet af de undersøgelser, en bilinspektør foretog på ulykkesstedet torsdag, først ligger klar om nogle uger.









En ene af de to lastbiler var en grisetransport med 600 grise ombord.









