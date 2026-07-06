Kranproducent har solgt sit hovedkvarter i Højbjerg

Mandag 6. juli 2026 kl: 10:28

Oddervej 200 har siden 1950'erne dannet rammen om HMFog har stor historisk betydning for virksomheden. Derfor er salget både afslutningen på en epoke og begyndelsen på et nyt kapitel for HMF Group. Hos HMF Group glæder finansdirektør Henrik Skjærbæk sig over, at virksomheden nu har grundlag for at arbejde videre med sine langsigtede planer.









- Det har været en spændende og omfattende proces for at sikre HMF Group det bedst mulige grundlag for fremtiden. Med aftalen får vi mulighed for at arbejde videre med planerne om et nyt domicil og moderne faciliteter, der kan understøtte HMF Group's fortsatte udvikling og skabe gode rammer for vores medarbejdere mange år frem. Samtidig glæder vi os over, at området nu kan udvikles og bidrage positivt til både Højbjergs og Aarhus’ fortsatte udvikling, siger han.









HMF Group har tidligere meldt ud, at man på længere sigt ønskede at samle aktiviteterne i nye og mere moderne rammer med bedre infrastruktur og udviklingsmuligheder. Virksomheden er derfor i gang med at afsøge placeringsmuligheder til virksomhedens fremtidige domicil og produktionsfaciliteter.









For medarbejderne på Oddervej 200 vil der ikke ske ændringer i hverdagen nu og her. HMF Group fortsætter aktiviteterne på adressen, indtil nye faciliteter er klar til indflytning. En eventuel fraflytning vil ligeledes være afhængig af den videre lokalplansproces for området.









HMF Group har gennem hele processen været i tæt dialog med Aarhus Kommune og Raundahl & Moesby A/S om mulighederne for at omskabe området til en ny og attraktiv bydel med boliger, grønne områder og blandede byfunktioner. Raundahl & Moesby A/S er samtidig blevet køber af grunden som en del af investor- og udviklingsteamet bag projektet.









Tidligere i år indviede HMF Group et nyt Customer Experience Center i Galten som et led i virksomhedens fortsatte udvikling og investering i moderne faciliteter.





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