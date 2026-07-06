To mænd fra Rumænien stjal hollandsk sættevogn i Hirtshals

Mandag 6. juli 2026 kl: 10:01

Nordjyllands Politi standsede og anholdt klokken 14.50 torsdag i sidste uge de to mænd på motorvej E45 ved Aalborg. De to mænd på 37 og 39 år blev sigtet for at have stjålet en hollandsk sættevogn på havnen i Hirtshals til en værdi af 105.000 kroner. I sættevognen fandt politiet måleudstyr fremstillet af aluminium til en værdi på omkring 1,1 million kroner. Chaufføren blev udover tyveriet af sættevognen også sigtet for forsøg på dokumentfalsk af et transportbevis.





De to rumænske mænd blev fredag fremstillet ved retten i Hjørring, hvor dommeren varetægtsfængslede dem i 4 uger efter retsplejelovens paragraf 762, stk. 1, nr. 1, hvor der står:





"En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er undergivet offentlig påtale, såfremt lovovertrædelsen efter loven kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover, og





1) der efter det om sigtedes forhold oplyste er bestemte grunde til at antage, at han vil unddrage sig forfølgningen eller fuldbyrdelsen, eller

2) der efter det om sigtedes forhold oplyste er bestemte grunde til at frygte, at han på fri fod vil begå ny lovovertrædelse af den foran nævnte beskaffenhed, eller

3) der efter sagens omstændigheder er bestemte grunde til at antage, at sigtede vil vanskeliggøre forfølgningen i sagen, navnlig ved at fjerne spor eller advare eller påvirke andre".

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