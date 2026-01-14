Busulykke på Djursland koster to menesker livet

Onsdag 14. januar 2026 kl: 13:27

Flere patruljer, brandvæsen og redningspersonale blev sendt til stedet og kunne kort tid efter konstatere, at der var tale om etn større ulykke med flere tilskadekomne - herunder flere i kritisk tilstand.









Få minutter senere kunne lægepersonale erklære en 32-årig mand fra Aarhus-området og en 52-årig mand fra Djursland som døde som følge af alvorlige skader.









- Vi har siden anmeldelsen om færdselsuheldet arbejdet intensivt og tæt sammen med brandvæsenet og redningspersonalet på den livreddende førstehjælp til de involverede personer og på at få koordineret håndteringen af de tilskadekomne på hospitalet, siger politiinspektør hos Østjyllands Politi, Brian Voss Olsen.









- Vi har iværksat en grundig undersøgelse af årsagen til uheldet og tilkaldt en bilinspektør. Vi har ligeledes arbejdet på højtryk for at få underrettet de pårørende til de to personer, der på tragisk vis er afgået ved døden. Vi kan nu oplyse, at de pårørende til de to afdøde er underrettet.









Årsag til uheldet er fortsat ukendt

Østjyllands Politi arbejder stadig på at få klarlagt de nærmere omstændigheder omkring ulykken og kan derfor ikke sige noget om, hvad der er sket i tiden op til ulykken, hvor de to busser kørte frontalt sammen.









Østjyllands Politi oplyser videre, at der ud over de to døde også er otte tilskadekomne - herunder de to chauffører - som blev kørt med ambulance til hospitalet for yderligere behandling og kontrol. De otte indbragte personer er ifølge politiet uden for livsfare.









Politiet oplyser, at i alt 14 personer i de to busser var involveret i ulykken.

