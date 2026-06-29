Fire-akslet tip-trailer rummer 83 kubikmeter

Mandag 29. juni 2026 kl: 09:10

Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer:

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider

Tre-kanter som afdækning mellem skærmene

Kel-Berg værktøjskasse i venstre side

Kost- og skovlbeslag i venstre side

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og tredie aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende





Kasse-opbygning:

Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Sider i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse

Bund i 5 mm alu- plade

Luftudtag i venstre side bagerst inklusiv luftpistol Tre-trins udtrækstige i bagenden

Bakkamera i toppen af bagsmækken

Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Linde-Mellerup Vognmandsforreting:

Linde-Mellerup Vognmandsforreting fik sin start i 1945, da nogle danske modstandsfolk efter krigens slutning køber en bil til Barner Andersen. I 1957 overtager Peder Juncher virksomheden, som siden været en familievirksomhed, der i dag drives af tredie generation. Linde-Mellerup Vognmandsforreting tilbyder blandt andet containerkørsel med containere fra 7 - 30 kubikmeter og transport af dyr. Linde-Mellerup Vognmandsforreting leverer også sand, grus, sten, jord, spagnum, flis, granit, knust beton og kosand, og udfører entreprenørarbejde.

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