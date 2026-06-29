Fire-akslet tip-trailer rummer 83 kubikmeter
Mandag 29. juni 2026 kl: 09:10Af: Redaktionen
Linde-Mellerup Vognmandsforretning, der har hjemsted nordøst for Randers, har fornyligt hentet en ny fire-akslet Kel-Berg tiptrailer som kan rumme 83 kubikmeter i kassen, der er forsynet med en automatisk Eco Top rullepresenning hos Lastas i Hedensted
Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Lukket cyklistværn i begge sider
- Tre-kanter som afdækning mellem skærmene
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- Kost- og skovlbeslag i venstre side
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og tredie aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Sider i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig godstykkelse
- Bund i 5 mm alu- plade
- Luftudtag i venstre side bagerst inklusiv luftpistol Tre-trins udtrækstige i bagenden
- Bakkamera i toppen af bagsmækken
Den nye trailer er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Linde-Mellerup Vognmandsforreting:
Linde-Mellerup Vognmandsforreting fik sin start i 1945, da nogle danske modstandsfolk efter krigens slutning køber en bil til Barner Andersen. I 1957 overtager Peder Juncher virksomheden, som siden været en familievirksomhed, der i dag drives af tredie generation. Linde-Mellerup Vognmandsforreting tilbyder blandt andet containerkørsel med containere fra 7 - 30 kubikmeter og transport af dyr. Linde-Mellerup Vognmandsforreting leverer også sand, grus, sten, jord, spagnum, flis, granit, knust beton og kosand, og udfører entreprenørarbejde.
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