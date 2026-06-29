Billige busbilletter i Vejle bliver solgt til 15 kroner

Mandag 29. juni 2026 kl: 06:00

Teknisk Udvalg i Vejle Kommune tog i efteråret tog beslutningen om at sætte et forsøg i gang med billigere busbilletter til hele kommunen.









- Vi ønsker, at den kollektiv trafik skal være et godt og billigt alternativ. Derfor indfører vi en 15 kroners billet i hele kommunen, som et tilbud til alle, siger formanden for Teknisk Udvalg, Thyge Havgaard Bjerring (V).









- Vi håber med indførelse af Vejle 15 at gøre det attraktiv at bruge bussen og dermed reducere trængslen på kommunes veje. Forsøget løber i første omgang i to år, da nye tiltag i den kollektive trafik ofte har brug for tid, før den endelige effekt kan mærkes, siger han videre.









Billetten skal købes i Rejsebillet app

Billetten skal købes i app'en Rejsebillet, og det gøres nemmest ved at scanne QR-koden i Vejle15 logoet på de plakater, der er sat op på busstoppesteder rundt i hele kommunen. Hvis app'en ikke allerede er installeret på ens telefon, vil man blive ledt hen til download af app'en første gang, man scanner koden.









Alternativt kan man finde Vejle15 billetten som specialbillet under "øvrige billetter". Her finder man også tillægsbilletter, der skal købes sammen med Vejle15, hvis man ønsker at rejse ud af Vejle Kommune - eksempelvis til Billund.









Billigere for stort set alle

For de fleste vil billetten være noget billigere end en normal enkeltbillet, der starter ved 26 kroner og kan koste op mod 100 kroner for en rejse internt i Vejle Kommune. Men hvis man er under 16 år eller pensionist, vil Vejle15 billetten være dyrere på den korteste rejsemulighed på to zoner.









Det samme kan gøre sig gældende på de korteste ture, hvis man som voksen ofte rejser med Rejsekort app eller Basiskort og dermed opnår et højt rabattrin - og samtidig rejser uden for myldretiden, hvilket giver 20 procent rabat.









Som på alle busbilletter kan man som voksen tage to børn under 12 år gratis med, mens et barn (under 16 år) må også tage et barn under 12 år gratis med.









Fakta om Vejle15:

Vejle15 billetten skal købes i app*en Rejsebillet, der kan downloades gratis

Vejle15 koster 15 kroner uanset alder og længde på rejsen

Vejle15 kan bruges i alle busser i Vejle Kommune - også regionale busser

Vejle15 billetten har en gyldighed på 1 time og 45 minutter. Den sidste del af rejsen skal være påbegyndt inden udløb af gyldigheden

Hvis ens rejser fortsætter ud af Vejle Kommune, skal der købes anden billet til den resterende del af rejsen





Sådan køber man en Vejle15 billet:

Download app'en Rejsebillet (udgivet af Rejsekort A/S). App'en er gratis

Opret en profil og køb en Vejle-15 billet via appen Rejsebillet under "Øvrige billetter" og herefter "Specialbilletter"

Man finder også direkte links via QR-koder på stoppestederne

Den sidste del af ens rejse skal være påbegyndt inden for 1 time og 45 minutter. Samme regler som øvrige billettyper generelt. Hvis ens rejse strækker sig ud af Vejle Kommune, skal man købe en tillægsbillet





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