Pakkedistributør har indgået en netværksaftale med stor dagligvarekoncern

Fredag 29. maj 2026 kl: 09:31

Af: Redaktionen Bring har indgået samarbejde med Salling Group om pakkebokse. (Foto: Bring)

Jonas Carlsson, der er chef for Brings udleveringsnetværk, peger på, at samarbejdet med Salling Group giver Bring attraktive placeringer over hele Danmark og gør det nemt for forbrugerne at hente og sende pakker i forbindelse med deres indkøb.









Salling Group har over 700 butikker i Danmark, og de første Føtex-forretninger får pakkebokse inden sommeren. Samtidig etablerer Bring nye pakkeshops i butikker på tværs af Salling Group's kæder. Efter sommer fortsætter udrulningen.









Samarbejdet er en del af Bring's satsning på at styrke ind- og udleveringsnetværket i Danmark og imødekomme den stigende efterspørgsel efter fleksible leveringsløsninger. Bring har i dag omkring 1.100 pakkeshops og 180 pakkeboks-anlæg i Danmark.





