Flytteforretning i Aarhus er kørt i skifteretten
Torsdag 14. august 2025 kl: 15:32Af: Jesper Christensen
Statstidende skriver, at Skifteretten under Retten i Aarhus har taget Holger Danske Flytteforretning Jylland ApS med CVR-nummer 39677075 og adresse på Røvedvej i Trige i Aarhus vestlige byområde under konkursbehandling
Ifølge Stattidende sker det baggrund af en konkursbegæring, som Skifteretten i Aarhus modtog 4. august.
Statstidende skriver videre, at advokat Søren Skov, der har adresse på Hans Broges Gade i Aarhus, er udpeget som kurator.
Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.
Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 12. august.
Holger Danske Flytteforretning Jylland ApS med CVR-nummer 39677075 blev etableret 26. juni 2018. Den seneste årsrapporten for 2023-2024 viste et resultat på minus 107.258 kroner. Året før var resultatet minus 164.864 kroner. Egenkapitalen var ved regnskabsåret s afslutning på minus 332.672 kroner.
Det fremgår af årsrapporten, at der er i løbet af året blev foretaget private hævninger i selskabet, så der ved årets udgang var et ulovligt anpartshaverlån på 136.000 kroner, som ikke var tilbagebetalt.
