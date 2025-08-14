Transportkoncern på Bornholm fik underskud i 2024

Torsdag 14. august 2025 kl: 12:17

I 2023 var resultatet på 479.000 kroner, mens de i 2022, 2021 og 2020 var på henholdsvis 30.486.000 kroner, 13.150.000 kroner og 13.541 kroner.









I ledelsesberetningen peger ledelsen på, at i 2024 var driften både påvirket af vanskelkige markedsvilkår og af købet og integrationen af First Cargo AB i Sverige, hvor fokus har været på at skabe grundlaget for en bredere markedsdækning for kunderne og fremtidige fordele af en styrket administration og organisation. Som et led i integrationen ændrede First Cargo 1. januar i år navn til BHS Logistics AB.









BHS Logistic A/S' ledelse, der betegner 2024-resultatet som utilfredsstillende, forventer et resultat for 2025 p mellem minus 10 og plus 10 millioner kroner under forudsætning af en bedring i de vanskelige markedsforhold samt en succesfuld implementering af virksomhedens nye Transport Management System.









BHS Logistics A/S, der i sidste uge skiftede sin finansdirektør ud, indgår i koncernrapporten for moderselskabet, Studsgaard Holding A/S, Rønne, som ejer 33 procent af aktierne i Nordic Chain AB I Malmö.





