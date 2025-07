Køle-serie bliver udvidet med to nye multitemperaturenheder

Torsdag 17. juli 2025 kl: 13:00

Af: Redaktionen

Supra HE 11 MT- og HE 13 MT-enhederne fås i standard- og lydløse versioner og er designet til at opfylde en bred vifte af køletransportbehov og understøtter forskellige konfigurationer, herunder opsætning med dobbelt kølerum til Supra HE 11 og muligheden for opsætning med enten dobbelt eller tredobbelt kølerum til Supra HE 13 MT.









Afhængig af kølekassens dimensioner og de specifikke anvendelseskrav giver Supra HE 11 MT og HE 13 MT enheder to forskellige niveauer af kølekapacitet, hvor sidstnævnte er seriens kraftigste model. Derudover har Carrier Transicold øget fordamperens luftstrømskapacitet med op til 32 procent sammenlignet med de ældre Supra-fjernfordampere, hvilket forbedrer luftcirkulationen og sikrer ensartede temperaturer i hele køretøjets indre.









Supra HE MT har forbedret ydeevne og forbedret køleeffekt samt reduceret brændstofforbrug. Anlægget, der er testet under ekstreme forhold fra minus 30 grader til 55 grader celsius, har en let og kompakte konstruktion med mulighed for problemfri indpasning i en række forskellige køretøjstyper samtidig med, at førerhuset på lastbilen kan vippes, når det er nødvendigt.









Enhederne i Supra HE-serien er udstyret med telematikhardware og er kompatibel med Carrier Transicolds digitale platform Lynx Fleet.









Carrier Transicold er en del af Carrier Global Corporation, der er en verdensomspændende virksomhed inden for intelligente klima- og energiløsninger.

