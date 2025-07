Politiet har anholdt bagmænd og bude anholdt i sag om narkosalg

Onsdag 16. juli 2025 kl: 13:09

Af: Redaktionen

Anholdelserne skete på baggrund af Københavns Politis efterforskning af en kokaincentral, hvor der gennem de seneste tre måneder er blevet leveret ikke under seks kg kokain til slutbrugerne via en række kurerer, der er kendt under betegnelsen "hvide bude".









Kokaincentralen har fungeret sådan, at kunderne både via almindelige sms-beskeder og krypterede kommunikationstjenester har bestilt kokain, hvorefter en gruppe personer har videreformidlet bestillingerne og sendt budene ud til kunderne for at levere kokainen.





De anholdte er mellem 21 og 45 år og hovedsageligt bosat i Storkøbenhavn. De er alle sigtet for at have medvirket til videresalg af mellem et kvart til seks kg kokain.









- Efterforskningen af denne og andre sager viser, at salget af kokain i stigende grad flytter fra det offentlige rum til sociale medier og andre platforme, og handlen dermed er blevet mere diskret, siger fungerende politikommissær Kasper Knudsen fra Københavns Politi.









Hos Københavns Politi ser man flere og flere unge mennesker, der vælger at supplere deres SU med et job som "hvidt bud".









- Det kan virke som nemme penge, men den form for studiejob er ikke ligefrem karrierefremmende - særligt ikke, da narkotikakriminalitet udløser høje straffe, siger Kasper Knudsen.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.