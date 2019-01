Opmærksomheden er rettet mod transporterhvervet

Onsdag 2. januar 2019 kl: 13:50

Skandalesager, som den vi har set med Kurt Beier Transport A/S i Padborg, er ikke en enlig svale. Som vi alle i branchen ved, så er der de seneste 10-15 år etableret en lang række forretningsmodeller og smuthuller, som skævvrider konkurrencen og lukrerer på billig arbejdskraft. Først fra Østeuropa og nu altså fra lande som Usbekistan, Kasakhstan, Ukraine, Filippinerne og så videre.



Danmarks rastepladser er blevet til campingpladser med østchauffører. Den massive tilstedeværelse forhindrer andre - danske - chauffører i at holde deres lovpligtige pauser og hvil - til fare for trafiksikkerheden. Og det afholder andre trafikanter fra at bruge rastepladserne. Det er det håndgribelige bevis på, at cabotage-kørslen er sat i system og er dermed den daglige påmindelse om omfanget af unfair konkurrence og social dumping.



Faktum kan man ikke løbe fra, men man kan gøre noget for at ændre eksistensbetingelserne, så forholdene bliver anderledes. Og det er det, som DTL har brugt tiden på de forløbne 12 måneder. For kampen om vilkårene for den europæiske godstransport udkæmpes lige nu på Christiansborg, i EU-Parlamentet og i EU-Kommissionen. Og mellem øst-alliancer og alle de store og toneangivende vesteuropæiske vognmandsorganisationer.



Den kamp er slet ikke slut og fortsætter i 2019, blandt andet gennem vores fortrinlige samarbejde med de øvrige nordiske lande i Nordic Logistics Association i Bruxelles. Stemmen fra knap 20.000 vognmænd lader sig høre dagligt i EU's institutioner. Vi skal have den EU-vejpakke på plads, som nu har fyldt så meget i halvandet år.



2018 var også året, hvor DTL endelig opnåede ordnede forhold for adgangen til at køre gods med varebil for fremmed regning. I et samarbejde med specialforeningen SKV pressede DTL i en årrække hårdt på, indtil et flertal i Folketinget bestående af S, DF, EL, AL og SF fik vedtaget et beslutningsforslag i maj 2016.



Forslaget sikrede, at varebiler omfattes af principperne i godskørselsloven. Skiftende ministres konsekvente afvisning af at lovgive førte dog til, at partierne til sidst måtte fremsætte deres eget lovforslag i Folketinget. Det blev så omsider vedtaget i sommers og træder i kraft 1. juli 2019.



Pålidelige kilder oplyser desuden, at vognmændenes længe ønskede forhøjelse af hastigheden for lastbiler til 80 km/t på landeveje vil blive opfyldt på samme dato. Først skal loven dog lige vedtages. Men endnu en DTL-mærkesag er blevet taget alvorligt i dette kalenderår, og det forvalter vi naturligvis med omhu.



Skal vi se ind i næste kalenderår, er det jo først og fremmest med udsigt til, at vores organisation ved årsskiftet runder de 20 år. Jeg ved, at der med januar-nummeret af DTL Magasinet vil være et tilbageblik på nogle af de højdepunkter, der har været undervejs. Mere skal jeg ikke afsløre, men det har i al fald aldrig været kedeligt at være i DTL’s tjeneste.



Jubilæet betyder også, at generalforsamlingen næste år skal fejres på bedste manér. Der vil være spændende ting i vente, og jeg glæder mig til at se så mange DTL-medlemmer som muligt i København. Indtil videre har den siddende statsminister givet tilsagn om at åbne generalforsamlingen.



Årsskiftet markerer samtidig et skifte af vores samarbejdspartner på forsikringsområdet. Fremover vil det være If Skadeforsikring, der vil sørge for at skaffe DTL’s nuværende og kommende medlemmer de bedste betingelser for deres virksomheder.



Og så er det jo valgår i 2019: Det danske godstransporterhverv og den danske infrastruktur trænger til politikere, der arbejder med transport-, erhvervs-, miljø-, klima- og ikke mindst finanspolitik, med vilje til at indgå brede forlig og aftaler, og som loyalt bidrager til at realisere dem. Uanset om det er valgår eller ej. Uanset hvem, der sidder i ministerbilen. Der er simpelthen brug for kontinuitet og viljen til at skabe stabile, langsigtede resultater.



Det er DTL - Danske Vognmænds ønske til politikerne og den forestående valgkamp.

Jeg ønsker et godt nytår.



Martin Danielsen





