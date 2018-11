Flertal går ind for mere tungvognskontrol og skærpet EU-kurs

Onsdag 7. november 2018 kl: 11:03

Af: Claus Djørup, Fagpressebureauet Folketingsdebatten med transportminister Ole Birk Olesen (LA) beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) begynder onsdag klokken 13. Den handler om chauffører i Europa og er rejst på baggrund af forholdene hos Kurt Beier Transport A/S i Padborg, som Fagbladet 3F har beskrevet siden begyndelsen af sidste uge.Debatten og vedtagelsen følger to spor, erfarer Fagpressebureauet.er en kraftig udvidelse af kontrollen med lastbiler, vognmænd og chauffører hertillands.De fire partier kræver øget kontrol på veje, rastepladser, terminal- og havneområder. Videre kræver de kontrol af chaufførers ulovlige ugehvil (45 timershvilet må ikke tilbringes i førerhuset) samt håndhævelse af EU's udstationeringsregler for chauffører.spor er indslusning af chauffører fra tredjelande til det europæiske arbejdsmarked via Polen.Her vil flertallet pålægge VLAK-Regeringen at "lægge afgørende vægt på" danske løn- og arbejdsforhold i forbindelse med tredjelandskørsel i de igangværende forhandlinger om EU-vejpakken. ("Afgørende vægt" er Folketingets europaudvalgs stærkeste begreb for at stå fast og true med at stemme nej)Danske løn- og arbejdsforhold skal også gælde cabotage- og kombitransporter i Danmark, fastslår de fire partier.Hastedebatten er rejst af DF, Enhedslisten og SF:”Hvad vil regeringen gøre ved den situation, der er opstået, hvor titusindvis af chauffører fra tredjelande kan køre i hele Europa som følge af et hul i reglerne om borgere fra tredjelande i kombination med cabotageregler, kombiregler og regler for international transport?”Sagen griber ind i finanslovforhandlingerne. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) henviser til finanslovforslagets reserve, der blandt andet skal bruges "til ordnede forhold på arbejdsmarkedet".- Bevillingen til en fælles myndighedsindsats vil i forlængelse heraf naturligt blive drøftet i forhandlingerne om finansloven for 2019, skriver skatteministeren i et svar tirsdag til skatteordfører Jesper Petersen (S).Med andre ord vil øget tungvognskontrol betyde mindre til andre ønsker.Jesper Petersens spørgsmål lød: "Er ministeren - i lyset af den seneste sag med social dumping vedrørende filippinske lastbilchauffører indlogeret i slumlejren i Padborg - blevet enig i behovet for en effektiv kontrol mod social dumping og dermed i, at den fælles myndighedsindsats på området bør gøres permanent?"I det aktuelle finanslovforslag for 2019 er det afsat 87,2 millioner kroner til den fælles myndighedsindsats. Beløbet er fordelt med 43,2 millioner til Arbejdstilsynet, 29,5 millioner til Skattestyrelsen og 14,5 millioner til politiet, oplyser Karsten Lauritzen.Transportordfører Roger C. Matthisen (AL) er indstillet på, at Danmark går forrest i EU.En mulighed er et rent dansk indgreb mod de polske tilladelser, altså en slags civil ulydighed mod EU. Det afhænger af debatten i folketingssalen. I hvert fald opfordrer han regeringen til at tage sagen op i EU.- Det er også et spørgsmål om anstændighed og ansvarlighed, uanset om der i den nuværende lovgivning er et smuthul eller ej - det er polske opholds- og arbejdstilladelser åbenbart. (...) Det er uanstændigt, hvad der foregår, siger transportordfører Roger C. Matthisen inden debatten og før præsentationen af flertallets vedtagelsesforslag.Efter europaudvalgsmødet fredag 2. november fremhævede Ole Birk Olesen to elementer i det østrigske EU-formandskabs kompromisforslag om EU-vejpakken, der indeholder adskillige forslag fra EU-kommissionen vedrørende teknik og vilkår for vejgodstransport.- Fremskyndelsen af den intelligente/smarte tachograf, som vil køre kontrolopgaven langt mere overkommelig og mulig i forhold til reglerne, siger Ole Birk Olesen, der tilføjer, at Østrig forslår, at det ikke blot skal gælde nye lastbiler. Eksisterende lastbiler skal 'retrofittes' med de ny tachograf.Det andet element er en karensperiode på 10 dage - det vil sige, man skal forlade landet i 10 dage inden en ny turrunde med ren indenrigskørsel.Trafikordførerne blev i sidste uge inviteret til et møde i næste uge hos transportminister Ole Birk Olesen om EU-vejpakken, oplyses det til Fagpressebureauet. Her afstemmes de danske holdninger inden et møde i ambassadørforsamlingen Coreper onsdag 14. november.