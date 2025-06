Sporfornyelse påvirker trafikken mellem Roskilde og Høje Taastrup de kommende måneder

Lørdag 28. juni 2025 kl: 12:01

Af: Redaktionen

Banedanmark og DSB har derfor valgt at lade nogle tog springe planlagte stop på Valby, Hedehusene og Trekroner Station over. Der vil fortsat være tog, der standser på alle stationerne - dog med nedsat hyppighed i perioden tirsdag 8. juli til og med søndag 31. august.









- Fornyelsesprojektet på Høje Taastrup Station er omfattende, og det har vist sig at være mere komplekst, end vi havde forventet. Vores fokus lige nu er at sikre, at projektet skrider frem med mest muligt hensyn til passagererne. Ved at lade færre tog stoppe på nogle stationer i en periode kan vi vinde nogle af de tabte minutter tilbage til glæde for alle, der kører på strækningen, siger Claudia Maria Jørgensen, der er områdechef for Kunder & Trafikplanlægning i Banedanmark.









Ændringen betyder, at der vil standse tog på Hedehusene og Trekroner Station hver halve time i stedet for hvert kvarter som normalt. For Valby Station betyder ændringen, at Intercitytog mod Fyn og Jylland ikke stopper på stationen.









- Vores kunder, der rejser på strækningen mellem Roskilde og København, oplever daglige forsinkelser som følge af den nedsatte hastighed omkring Høje Taastrup, siger informationschef i DSB Tony Bispeskov og tilføjer:









- Ved at justere køreplanen frem til sporarbejdets afslutning ved udgangen af august vil kunderne i højere grad kunne regne med de tider, der står i køreplanen, hvilket er helt centralt for langt de fleste.









En opgradering af strækningen

Banedanmark peger på, at fornyelsen af strækningen mellem Høje Taastrup og Roskilde Station er en nødvendig del af det løbende vedligehold af togstrækningen. Der skal blandt andet udskiftes skinner, sveller og sporskifter, og arbejdet har til formål at sikre en fortsat stabil togdrift.









Arbejdet er tilrettelagt, så der kan køre tog på strækning i størstedelen af projektperioden, som løber indtil september 2025. Det er dog nødvendigt at spærre banen mellem Høje Taastrup og Roskilde helt i en kortere periode. Det betyder, at der fra fredag 11. juli om aftenen til og med lørdag 19. juli ikke kører tog mellem Høje Taastrup og Roskilde.









Banedanmark oplyser, at der under Roskilde Festival blive holdt pause i arbejdet, så togtrafikken vil køre som normalt.









Fakta om projektet på Høje Taastrup Station:

17 sporskifter udskiftes

Ca. 9,4 kilometer skinner og sveller udskiftes

Ballasten på 4,2 km sporkasse renses

7,3 kilometer afvandingsanlæg

80 meter ny banedæmning

Der er enkeltsporsdrift i forbindelse med projektet i perioden tirsdag 8. juli til søndag 31. august

Banedanmark udfører et projekt på Præstemarksvejbroen, som betyder, at der vil være spærret for al togtrafik mellem Roskilde og Høje Taastrup i perioden fredag 11. til lørdag 9. juli 2025





