Yngre kvinde blev påkørt af en bus og mistede livet

Lørdag 28. juni 2025 kl: 12:23

Af: Redaktionen

- Det er en forfærdelig ulykke, som vi nu skal undersøge grundigt - og den er sket centralt i byen, hvor der har været mange mennesker på stedet, som har eller kan have set noget, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, politikommissær Thomas Ottesen.









Nordjyllands Politi gik umiddelbart efter ulykken i gang med at foretage nærmere undersøgelser af omstændighederne omkring ulykken og klarlægge forløbet. Politiet skal blandt andet afhøre flere personer, herunder af vidner, ligesom en bilinspektør blev tilkaldt for at undersøge en række forhold i relation til ulykken.









- Det er almindelig praksis, når der sker en trafikulykke, siger vagtchefen og understreger, at imens disse undersøgelser pågår, så kan politikredsen ikke udtale sig nærmere omkring ulykken og dens omstændigheder.









Politikommissær Thomas Ottesen oplyser, at beredskabspatruljerne på ulykkesstedet har oplyst, at der kan være blevet optaget videosekvenser i forbindelse med ulykken.









- Er det tilfældet, så skal man under ingen omstændigheder dele det eller sende det videre, da det kan være strafbart. Er man kommet i besiddelse af noget billed- eller videomateriale i relation til ulykken, så skal man overgive det til politiet, siger Thomas Ottesen, der understreget, at man skal rette henvendelse til Nordjyllands Politi på telefon 114, hvis man har oplysninger, der kan bidrage til at klarlægge forløbet.





De nærmeste pårørende til den afdøde kvinde blev underrettet kort tif efter ulykken.









