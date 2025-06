En østlig ringvej kan lede 14 procent af trafikken uden om det indre København

Lørdag 28. juni 2025 kl: 12:58

Af: Redaktionen

Ud over at lede trafik uden om centrale dele af København vil en østlig ringvej kunne betjene nye byområder i Østhavnen og forbedre adgangen til Øresundsforbindelsen.









Trafikmodelberegningerne er foretaget som led i miljøkonsekvensvurderingen af en østlig ringvej, som Sund & Bælt er i gang med. Beregningerne viser, hvilken effekt en østlig ringvej vil have for trafikken i forhold til et scenarie uden ringvejen. Beregningerne tager udgangspunkt i et hverdagsdøgn i årene 2035, 2040, 2050 og 2070.









Over 80.000 daglige køretøjer

Af beregningerne fremgår det blandt andet, at over 87.000 trafikanter dagligt vil benytte en ny østlig ringvej i 2050. Det vil aflaste trafikken i det meste af Københavns og Frederiksbergs kommuner, lige som Gladsaxe, Rødovre, Hvidovre og Herlev kommuner også vil opleve en aflastning af trafikken.









Hos Sund & Bælt peger man eksempelvis på, at det indre København vil opleve en aflastning på 14 procent, mens trafikken på Knippelsbro aflastes med 25 procent og Langebro og H. C. Andersens Boulevard aflastes med 15 procent.









Mindre lastbiltrafik

Ifølge beregningerne vil lastbiltrafikken i København også blive mindre, hvis der anlægges en østlig ringvej. I 2050 vil der i det indre København være 18 procent færre lastbiler på vejene end uden en ringvej. H. C. Andersens Boulevard ved Rådhuspladsen vil opleve en aflastning på 24 procent, og effekten vil strække sig til andre strækninger som Amager Strandvej, der vil aflastes med 36 procent.









Tidsbesparelser

De ændrede trafikmønstre, som en østlig ringvej kan medføre, vil give trafikanter i København rejsetidsbesparelser. En tur i myldretiden fra Tårnby på Amager til Gentofte nord for København vil eksempelvis blive forkortet med 10 til 20 minutter, og fra Lyngby til Amager Strandpark vil køreturen være omkring 5 til 10 minutter kortere. Forbindelsen vil også gøre det lettere at pendle mellem Danmark og Sverige, da turen fra eksempelvis Øresundsforbindelsen til Nordhavn vil kunne gennemføres 20 til 30 minutter hurtigere.









Nogle indfaldsveje vil få trafik gange to - andre gange fire

Nogle strækninger vil opleve en trafikstigning, hvis der anlægges en østlig ringvej, da der vil komme mere trafik på de adgangsveje, der fører til vejen. Det gælder særligt Helsingørmotorvejen, Nordhavnsvej og Nordhavnstunnelen.









Trafikken på den inderste del af Helsingørmotorvejen forventes at stige med 28 procent på et hverdagsdøgn i 2050, mens trafikken på Nordhavnsvej beregnes at blive fordoblet. Trafikken i Nordhavnstunnelen vil opleve en firedobling, hvis der bliver anlagt en østlig ringvej. Det kan medføre lavere hastighed og forøget rejsetid på denne del af ruterne.









Sund & Bælt konkluderer, at sammenlagt vil rejsetidsbesparelser for trafikanter i hovedstaden være på over 4 millioner timer årligt.





Det kommer eksempelvis trafikanter på Motorring 3, Amagermotorvejen og den vestlige del af Øresundsmotorvejen til gode, da disse strækninger vil opleve en aflastning på henholdsvis 3 procent, 6 procent og 7 procent.









En fuldt udbygget østlig ringvej i Hovedstadsområdet mellem Helsingørmotorvejen og Nordhavn i nord og Øresundsmotorvejen i syd vil ud over ovennævnte effekter også kunne bidrage til styrket integration i Øresundsregionen, da trafikken til Øresundsforbindelsen forventes at stige med 4 procent.









Miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej forventes færdig i 2026, hvorefter der kan tages politisk stilling til projektet.









Interesserede kan mere om projektet med en østlig ringvej i Hovedstadsområdet her:





her: Forudsætningsnotatet - klik





her: En rapport om trafikmodelberegninger for Østlig Ringvej - klik





her: Mere om Østlig Ringvej - klik









Følgegruppe og forudsætninger

Forud for trafikmodelberegningerne har Sund & Bælt etableret en følgegruppe, der består af eksterne parter og interessenter fra DTU, CONCITO, Dansk Industri, Københavns Kommune, By & Havn, Københavns Lufthavn, Metroselskabet, Refshaleøens Ejendomsselskab, Vejdirektoratet og Transportministeriet. Følgegruppen har i samarbejde med Sund & Bælt fastlagt de forudsætninger, der indgår i beregningerne af de trafikale effekter af en østlig ringvej.









Trafikmodelberegningerne er et kvalificeret bud på, hvordan trafikken vil se ud i forhold til de forudsætninger, der er fastlagt forud for beregningerne. Der er foretaget beregninger for årene 2035, 2040, 2050 og 2070. Beregninger viser forskellen på udviklingen i trafikken med og uden en østlig ringvej i de pågældende år.









Beregningerne dækker en fuld østlig ringvej fra Helsingørmotorvejen og Nordhavn i nord til Øresundsmotorvejen i syd. Beregninger for 1. etape af en østlig ringvej fra Nordhavn til Lynetteholm er under udarbejdelse og forventes klar i løbet af andet halvår 2025.









Udvalgte effekter af Østlig Ringvej pr. hverdagsdøgn i 2050:

14 procent færre kørte km i Indre By.

15 procent færre køretøjer og 24 procent færre lastbiler på H.C. Andersens Boulevard

31 procent færre køretøjer og 36 procent færre lastbiler på Amager Strandvej.

20 procent færre køretøjer og 23 procent færre lastbiler på Østerbrogade.

355 procent flere køretøjer og 193 procent flere lastbiler ved Nordhavnstunnelen.

Nogle af kapacitetsudfordringerne i Indre By, Knippelsbro og Langebro reduceres eller forsvinder.

Den sammenlagte rejsetidsbesparelse for trafikanter i hovedstaden vil med en Østlig Ringvej være over 4 millioner timer årligt

(Kilde: Sund & Bælt)









Kortet viser, hvordan hverdagsdøgntrafikken vil ændre sig i år 2050 med anlæg af Østlig Ringvej, der på kortet er angivet med blå markering. Grønne veje vil få mindre trafik, mens røde veje vil opleve en stigning i trafikken. Kortet viser hvordan, Østlig Ringvej i år 2050 vil lede trafikken uden om det centrale København, mens tilkørselsveje som Helsingørmotorvejen får mere trafik. (Illustration: Sund & Bælt)





