Chauffør med gravid kæreste blev fyret - arbejdsgiver skal betale godtgørelse

Mandag 30. juni 2025 kl: 08:37

Af: Redaktionen

Chaufførenens arbejdsgiver var uenig og fastholdt, at fyringen var begrundet i, at der var færre pakker at køre med, at ruter skulle lægges om, at chaufføren havde nægtet at køre den nye rute, han havde fået









Chaufføren gik til sin fagforening, som støttede chaufføren i forhold til arbejdsgiveren - og indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet, da arbejdsgiveren fasthold, at han ikke havde fyret chaufføren på grund af, at chaufførens kæreste var gravid. Under vejs tilbød chaufføren og fagforeningen at slutte sagen i mindelighed mod, at arbejdsgiveren betalte fire måneders løn i stedet for seks, som ville være kravet, arbejdsgiveren fastholdt sin holdning, og som ville være kravet fra chaufføren ved en sag i Ligebehandlingsnævnet.









Lidt om forløbet

Chaufføren blev ansat hos arbejdsgiveren 7. juni 2022

Chaufførens kæreste blev gravis i september 2022 med termin 3. maj 2023.

24. januar 2023 har chaufføren en sms-korrespondance med sin kørselsleder om løn under barsel

24. april bliver chaufføren fyret med en begrundelse om, at der var færre pakker at køre med, ruten skulle lægges om, og at chaufføren havde nægtet at køre den nye rute, han havde fået tildelt

Efter fyringen gik chaufføren til sin fagforening, der gik ind i sagen. Chaufføren tilbyder sammen med sin fagforening at afslutte sagen i mindelighed mod, at arbejdsgiveren betaler fire måneders løn, hvilket arbejdsgiveren ikke svarer på

23. juni skriver chaufførens fagforening til arbejdsgiveren, at sagen vil blive indbragt for Ligebehandlingsnævnet

5. juli bliver sagen indbragt for Ligebehandlingsnævnet

25. april i år træffer Ligebehandlingsnævnet sin afgørelse i sagen









Nævnets afgørelsen lyder:





"...Det er nævnets vurdering, at indklagede ikke har løftet sin bevisbyrde for, at afskedigelsen af klager ikke helt eller delvist var begrundet i klagers forestående orlov efter barselsloven.





Nævnet har lagt vægt på, at indklagede ikke har godtgjort, at klager blev tilbudt en ny rute i forbindelse med omlægningen af kørselsruterne, og at klager skulle have afvist et sådant tilbud. Dette er i øvrigt bestridt af klager. Indklagede findes således ikke at have dokumenteret, hvorfor det netop var klager, der var en af de seks medarbejdere, der skulle afskediges.





Klager får derfor medhold i klagen".









"...Indklagede skal herefter betale 170.000 kroner til klager med procesrente fra 5. juli 2023, hvor sagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage".









her: Interesserede kan læse mere om sagsforløbet









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.